В Киеве разоблачили вандалов, которые забросали камнями людей в электричке

Фото: (kyivcity travel)

Преступниками оказались 20-24 - летние жители столицы

Киевская местная прокуратура № 7 совместно с Подольским УП ГУ ЧП в Киеве разоблачили вандалов, которые силой остановили электричку между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовали вагоны и забросали людей камнями. Об этом в Facebook сообщает Прокуратура города Киев.

В сообщении указано: "Напоминаем, что вандалы продержали электричку между станциями около получаса, в то время, когда в вагонах находились не только взрослые, но и дети. Кроме того, когда пассажиры начали делать хулиганам замечания, в них полетели камни и был применен слезоточивый газ. Преступниками оказались 20-24- летние жители города Киева".

14.11.2018 по результатам проведения обысков по месту жительства вандалов были обнаружены и изъяты балаклавы, баллоны с краской, запчасти от электрички, а также вещества, похожие на наркотические.

Фото: (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Указывается, что в настоящее время продолжается активная работа по установлению других участников преступления. За совершенное молодым грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве хулиганы остановили электричку и разрисовали ее.

А также сообщали, что одна из пассажиров рассказала о деталях нападения вандалов.

Кстати, в Киеве подросток-"зацепер" едва не погиб на крыше электрички. В Соломенском районе Киева на станции "Киев-Волынский" произошел взрыв на крыше электрички, в результате которого едва не погиб подросток.

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