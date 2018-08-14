У Києві стафф загриз бульдога і напав на його господарів (фото 18+)

Колаж РБК-Україна

Господиня агресивної собаки була п'яна і нічого не могла зробити

У Києві собака породи стаффордширський тер'єр загриз англійського бульдога і напав на його господарів. Про це передає "Інформатор".

Інцидент стався в понеділок, 13 липня, в столиці на вулиці Олени Теліги.

Як розповіла господиня англійського бульдога Ольга, вона вийшла зі своїм батьком, Вадимом, і собакою в парку ввечері прогулятися. Свого пса вони вели на повідцю, як раптом до нього підбіг стаффордширський тер'єр, який миттєво напав на бульдога.

Повідомляється, що стафф був без намордника та повідка, а її господиня перебувала в нетверезому стані і не робила нічого, щоб зупинити свого розлюченого улюбленця.

Фото: Стаффордширський тер'єр, який загриз англійського бульдога (kiev.informator.ua)

Тоді Вадим, господар бульдога, спробував розтягнути собак, але стафф погриз і його.

Фото: Вадим, господар бульдога (kiev.informator.ua)

Ольга намагалася допомогти своєму батькові, але також отримала травми.

Фото: Постраждала Ольга (kiev.informator.ua)

Фото: Постраждала Ольга (kiev.informator.ua)

Постраждалі викликали поліцію. На місце інциденту прибула "швидка допомога", лікарі надали допомогу Вадиму, але він від госпіталізації відмовився, щоб доставити свою мертву собаку додому. Після цього він звернувся в лікарню, де йому наклали шви на руки і ноги.

Фото: Бульдог, якого загриз стафф (kiev.informator.ua)

"Всі учасники події встановлені. За даним фактом проводиться перевірка, постраждалі написали заяву в поліцію", - розповіли правоохоронці.

Раніше в Дніпровському районі Києва собака напав на перехожого. Потерпілий зазначив, що це була бійцівська собака породи стаффордширський тер'єр. Тварина искусало ногу чоловіка.

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