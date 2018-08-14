В Киеве стафф загрыз бульдога и напал на его хозяев (фото 18+)

Коллаж РБК-Украина

Хозяйка агрессивного собаки была пьяна и ничего не могла сделать

В Киеве собака породы стаффордширский терьер загрызла английского бульдога и напала на его хозяев. Об этом передает "Информатор".

Инцидент произошел в понедельник, 13 июля, в столице на улице Елены Телиги.

Как рассказала хозяйка английского бульдога Ольга, она вышла со своим отцом, Вадимом, и собакой в парк вечером прогуляться. Своего пса они вели на поводку, как вдруг внезапно к нему подбежал стаффордширский терьер, который мгновенно напал на бульдога.

Сообщается, что стафф был без намордника и поводка, а ее хозяйка находилась в нетрезвом состоянии и ничего делала, чтобы остановить своего разъяренного любимца.

Фото: Стаффордширский терьер, который загрыз английского бульдога (kiev.informator.ua)

Тогда Вадим, хозяин бульдога, попытался растянуть собак, но стафф истерзал и его.

Фото: Вадим, хозяин бульдога (kiev.informator.ua)

Ольга пыталась помочь своему отцу, но также получила травмы.

Фото: Пострадавшая Ольга (kiev.informator.ua)

Фото: Пострадавшая Ольга (kiev.informator.ua)

Пострадавшие вызывали полицию. На место инцидента прибыла "скорая помощь", врачи оказали помощь Вадиму, но он от госпитализации отказался, чтобы доставить свою мертвую собаку домой. После этого он обратился в больницу, где ему наложили швы на руки и ноги.

Фото: Бульдог, которого загрыз стафф (kiev.informator.ua)

"Все участники происшествия установлены. По данному факту проводится проверка, пострадавшие написали заявление в полицию", - рассказали правоохранители.

Ранее в Днепровском районе Киева собака напала на прохожего. Пострадавший отметил, что это была бойцовская собака породы стаффордширский терьер. Животное искусало ногу мужчины.

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Также сообщалось, что в Днепре жестоко надругались и похоронили заживо собаку.

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