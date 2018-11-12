У Києві таксист затиснув руку патрульного склом і протягнув за собою

Фото: колаж РБК-Україна

10 метрів "полонений" поліцейський біг за автомобілем

У Києві патрульна поліція затримала водія таксі Uber, який зажав склом вікна автомобіля руку правоохоронця та намагався втекти. Інцидент стався у вівторок, 12 листопада, на вулиці Велика Васильківська, передає "Інформатор".

Як розповіли патрульні, таксі стояло на місці для інвалідів. Поліцейські попросили водія транспортного засобу надати їм документи і страховку. Близько 20 хвилин він шукав водійське посвідчення, яке так і не показав. Далі водій на ім'я Іван затиснув вікном руку правоохоронця, після чого патрульний забризкав чоловіка перцевим балончиком, і той рушив. 10 метрів "полонений" поліцейський біг за машиною, потім водій зупинив авто. Чоловіка затримали.

Фото: kiev.informator.ua

Зазначимо, що сам водій таксі стверджує, що закрив вікно через те, що поліцейські почали вдиратися до нього у машину. За його словами, він по телефону спілкувався із власником авто, щоб дізнатися, де знаходиться страховка.

"Як раптом поліцейські почали кричати і ломитися до мене в автомобіль, я злякався і закрив вікно. Лейтенант одразу почав розпилювати газ у салон, я в стані афекту почав рух, але потім зупинився, тому що нічого не бачив. Вони мене дістали з авто та били, у мене болить ребро", - сказав Іван.

На місце події прибули "швидка допомога" та слідчо-оперативна група. Медики оглянули руку поліцейського та поїхали, однак таксиста, який також хотів отримати медичну допомогу, залишили.

Криміналісти розбираються в інциденті.

Раніше ми писали про те, що в Києві п'яна жінка-водій вилетіла на тротуар.

Нагадаємо, 10 листопада патрульні зупинили автомобіль із-за несправного стану лівої фари. Водій - журналіст і громадський діяч Станіслав Тугай, відомий як "активіст дотримання правил дорожнього руху" - був п'яний.

Також ми повідомляли, що 9 листопада в Черкасах водій маршрутки на очах у представників закону травмував літню пасажирку.

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Відео: РБК-Україна