В Киеве таксист зажал руку патрульного стеклом и протащил за собой

Фото: коллаж РБК-Украина

10 метров "плененный" полицейский бежал за автомобилем

В Киеве патрульная полиция задержала водителя такси Uber, который зажал стеклом окна автомобиля руку правоохранителя и пытался скрыться. Инцидент произошел во вторник, 12 ноября, на улице Большая Васильковская, передает "Информатор".

Как рассказали патрульные, такси стояло на месте для инвалидов. Полицейские попросили водителя транспортного средства предоставить им документы и страховку. Около 20 минут он искал водительское удостоверение, которое так и не предъявил. Далее водитель по имени Иван зажал окном руку правоохранителя, после чего патрульный забрызгал мужчину перцовым баллончиком, и тот начал движение. 10 метров "плененный" полицейский бежал за машиной, затем водитель остановил авто. Мужчину задержали.

Фото: kiev.informator.ua

Отметим, что сам водитель такси утверждает, что закрыл окно по причине того, что полицейские начали вламываться к нему в машину. По его словам, он по телефону общался с владельцем авто, чтобы узнать, где находится страховка.

"Как вдруг полицейские начали кричать и ломиться ко мне в автомобиль, я испугался и закрыл окно. Лейтенант сразу начал распылять газ в салон, я в состоянии аффекта начал движение, но потом остановился, потому что ничего не видел. Они меня достали из машину и били, у меня болит ребро", сказал Иван.

На место происшествия прибыли "скорая помощь" и следственно-оперативная группа. Медики осмотрели руку полицейского и уехали, однако таксиста, который также хотел получить медпомощь, оставили.

Криминалисты разбираются в инциденте.

Ранее мы писали о том, что в Киеве пьяная женщина-водитель вылетела на тротуар.

Напомним, 10 ноября патрульные остановили автомобиль из-за неисправного состояния левой фары. Водитель - журналист и общественный деятель Станислав Тугай, известный как "активист соблюдения правил дорожного движения" - был пьян.

Также мы сообщали, что 9 ноября в Черкассах водитель маршрутки на глазах у представителей закона травмировал пожилую пассажирку.

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Видео: РБК-Украина