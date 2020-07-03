У Києві водій тролейбуса обматюкала і побила пасажира після прохання надіти маску (відео)

У Києві в тролейбусі спалахнув конфлікт між пасажирами та водієм після зауваження молодого чоловіка про те, що в транспорті ігнорують карантинні вимоги щодо носіння масок.

Закінчилося тим, що водій силою виштовхала хлопця з салону, нецензурно лаючись і розмахуючи кулаками. Про інцидент розповів Артур Вітів у своєму Facebook.

Також він опублікував відео бійки та агресивної поведінки співробітниці "Київпастрансу".

Як повідомив Артур, суперечка виникла у тролейбусі №14 з бортовим номером 1917.

На кадрах видно, як хлопець настійно закликає одну з пасажирок надіти маску правильно - жінка опустила її нижче носа.

"Вали звідси, поки я тобі не врізала", - відповіла на це пасажирка.

Тоді молодий чоловік пригрозив викликати поліцію і надати відео доказ порушення правил, а також нагадав про штрафи до 17 тисяч гривень.

На жінку такий аргумент не подіяв, і в цей час до суперечки підключилася водій трамвая, яка запропонувала просто висадити хлопця раніше або навіть "виштовхати прямо зараз".

Тоді Артур звернув увагу, що і сама працівниця "Київпастрансу" була без маски, і на докір водій зупинила транспорт, вискочила і грубо виштовхав хлопця із салону трамвая просто посеред дороги.

Жінка обматюкала пасажира, не підбираючи виразів, та била його кулаками і пошкодила телефон молодої людини.

Відео бійки можна подивитися за цим посиланням (увага - присутня ненормативна лексика!)

Як повідомлялося, раніше влітку у столиці стався інцидент у трамваї через засоби захисту під час карантину, але прямо протилежний - тоді у Києві побили водія за зауваження про відсутність маски.

Нагадаємо, що навесні, коли діяли обмеження до десяти пасажирів у громадському транспорті, у Києві чоловік викинув водія тролейбуса, тому що виявився 11-му.