В Киеве водитель троллейбуса обматерила и побила пассажира после просьбы надеть маску (видео)

В Киеве в троллейбусе вспыхнул конфликт между пассажирами и водителем после замечания молодого человека о том, что в транспорте игнорируют карантинные требования о ношении масок.

Закончилось тем, что водитель силой вытолкала парня из салона, нецензурно ругаясь и размахивая кулаками. Об инциденте рассказал Артур Витив в своем Facebook.

Также он опубликовал видео потасовки и агрессивного поведения сотрудницы "Киевпастранса".

Как сообщил Артур, спор возник в троллейбусе №14 с бортовым номером 1917.

На кадрах видно, как парень настоятельно призывает одну из пассажирок надеть маску правильно - женщина опустила ее ниже носа.

"Вали отсюда, пока я тебе не врезала", - ответила на это пассажирка.

Тогда молодой человек пригрозил вызвать полицию и предоставить им видео доказательство нарушения правил, а также напомнил о штрафах в 17 тысяч гривен.

На женщину такой аргумент не подействовал, и в это время к спору подключилась водитель трамвая, предложившая просто высадить парня пораньше или даже "вытолкать прямо сейчас".

Тогда Артур обратил внимание, что и сама работница "Киевпастранса" была без маски, и на упрек водитель остановила транспорт, выскочила и грубо вытолкала парня из салона трамвая просто посреди дороги.

Женщина оскорбляла пассажира, не подбирая выражений, и била его кулаками и повредила телефон молодого человека.

Видео драки можно посмотреть по этой ссылке (внимание - присутствует ненормативная лексика!)

Как сообщалось, ранее летом в столице произошел инцидент в трамвае из-за средств защиты во время карантина, но прямо противоположный - тогда в Киеве избили водителя за замечание об отсутствии маски.

Напомним, что весной, когда действовали ограничения до десяти пассажиров в общественном транспорте, в Киеве мужчина выкинул водителя троллейбуса, потому что оказался 11-м.