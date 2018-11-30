У Києві ЖЕК звинуватили в спробі поцупити майно мешканців будинку

Фото: колаж РБК-Україна

Правоохоронці зафіксували і вилучили речові докази, ведеться слідство

У Києві в Дарницков районі працівників ТОВ "Перший український експертний центр" звинуватили в крадіжці майна в одному з будинків, які "жеківці" обслуговували. Про це у п'ятницю, 30 листопада, повідомляє MediaHUB.

Зазначається, що мешканці будинку за адресою вул. Урлівська, 20, після рішення про відмову від послуг ТОВ "ПУЕЦ" і створення ОСББ зіткнулися із труднощами в "перехідний період". Так, 20 листопада компанія поінформувала киян про розірвання договору про обслуговування.

"20 листопада 2018 року ПУЕЦ надіслав повідомлення про дострокове припинення дії договору про надання послуг з утримання будинків, посилаючись на:

1. поточну заборгованість мешканців (369,2 тис. грн.)

2. Не узгодженням співвласників на підвищення тарифу (з 6,02 до 7,25 грн.).

В результаті чого 27.12.2018 року ПУЕЦ буде здійснювати процедуру передачі будинку співвласникам на власне утримання", - йдеться в повідомленні представників ОСББ.

Скрін: mhub.top

Самі жителі не виключають, що таке рішення в ПУЕЦ ухвалили для того, щоб залякати і змусити продовжити договір.

За кілька тижнів до закінчення дії договору на обслуговування будинку, у п'ятницю, 30 листопада, представники ПУЕЦ вирішили забрати з дому інвентар.

Під'їхавши на мікроавтобусі до будинку в денний час, коли мешканці на роботах, співробітники почали знімати і виносити речі. Мешканці у соцмережі у "домовому" чаті зуміли оперативно зорієнтуватися та не дали забрати майно.

Нижче наведено листування жителів будинку:

Скрін: mhub.top

Як повідомляється, водій мікроавтобуса спершу все заперечував, однак його брехню швидко викрили.

Скрін: mhub.top

Поліція, яка приїхала на виклик, зафіксувала і вилучила речові докази.

Фото: viber.com

Наразі ведеться слідство.

Як повідомлялося раніше, експерт повідомив,коли супермаркет не вправі просити гроші за зіпсований товар.

Також ми писали про те, що фахівці розповіли, як зберегти гроші за неякісні комунальні послуги.

Нагадаємо, в Маріуполі мешканка однієї з багатоповерхівок на бульварі Шевченка вже близько 10 років труїть сусідів смородом.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна