В Киеве ЖЭК уличили в попытке стащить имущество жителей дома

Фото: коллаж РБК-Украина

Правоохранители зафиксировали и изъяли вещественные доказательства, ведется следствие

В Киеве в Дарницков районе работников ТОВ "Перший український експертний центр" обвинили в воровстве имущества в одном из домов, которые "жэковцы" обслуживали. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает MediaHUB.

Отмечается, что жители дома по адресу ул. Урловская, 20, после решения об отказе от услуг ТОВ "ПУЕЦ" и создании ОСББ столкнулись с трудностями в "переходный период". Так, 20 ноября компания проинформировала киевлян о разрыве договора об обслуживании.

"20 ноября 2018 года ПУЕЦ прислал сообщение о досрочном прекращении действия договора о предоставлении услуг по содержанию домов, ссылаясь на:

1. текущую задолженность жителей (369,2 тыс.грн.)

2. Не согласованию совладельцев на повышение тарифа (с 6,02 до 7,25 грн.).

В результате чего 27.12.2018 года ПУЕЦ будет осуществлять процедуру передачи дома совладельцам на собственное содержание", - говорится в сообщении представителей ОСББ.

Скрин: mhub.top

Сами жители не исключают, что такое решение в ПУЕЦ приняли для того, чтобы запугать и заставить продлить договор.

За пару недель до окончания действия договора по обслуживанию дома, в пятницу, 30 ноября, представители ПУЕЦ решили забрать из дома инвентарь.

Подъехав на микроавтобусе к дому в дневное время, когда жильцы на работах, сотрудники начали снимать и выносить вещи. Жильцы в в соцсети "домовом" чате сумели оперативно сориентироваться и не дали унести имущество.

Ниже приведена переписка жителей дома:

Скрин: mhub.top

Как сообщается, водитель микроавтобуса сперва все отрицал, однако его ложь быстро раскрыли.

Скрин: mhub.top

Приехавшая на вызов полиция зафиксировала и изъяла вещдоки.

Фото: viber.com

В настоящее время ведется следствие.

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Видео: РБК-Украина