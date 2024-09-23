Когда работать на огороде в октябре 2024: лунный календарь благоприятных дней
Влияние Луны на приливы и отливы морей - научно доказанный факт. Однако Луна также способна влиять на другие жидкости, и урожайность растений в значительной степени зависит от фазы Луны, в которую происходила посадка или уход за ними. В какие дни в октябре лучше заниматься работами на огороде?
РБК-Украина (проект Styler) дает советы, которые помогут садоводам и огородникам максимизировать урожай, используя фазы Луны для планирования работ.
Как пользоваться лунным календарем: правила
На растущей Луне - сеют овощи с плодами над землей, обрезают кусты.
На нисходящей Луне сеют корнеплоды и пикируют рассаду.
В дни полной и молодой Луны - (а также день до и после них) не следует сеять, пересаживать или совершать другие манипуляции с растениями.
Лунные фазы в октябре 2024 года:
- Убывающая Луна: 1 октября.
- Молодой месяц: 2 октября.
- Растущая Луна: 3-16 октября.
- Полная Луна: 17 октября.
- Убывающая Луна: 18-31 октября.
Благоприятные дни для садово-огородных работ в октябре 2024 года
Пересадка, пикирование, разделение корневищ: 29 октября.
Прививка деревьев и кустов: 16 октября (если не угрожают заморозки).
Прополка, прореживание: 10-11 октября.
Рыхление почвы, окучивание: 10-11 октября.
Обрезка и черенкование: 7-9, 22-24 октября.
Борьба с болезнями и вредителями: 5-11, 19, 22-24 октября.
Удобрения: 5-6, 10-11, 14-16 октября.
Заготовка семян и черенков: 29 октября.
Посадка плодово-ягодных кустов и деревьев: 7-11, 19, 22-24, 29 октября.
Дни, когда посадка запрещена: 1, 2, 3, 17, 31 октября.
Оптимальные дни для посева в октябре 2024 года
Наиболее благоприятные дни для посева овощей и корнеплодов: 5-6, 14-15 октября.
Умеренно благоприятные дни: 18-19, 22-23 октября.
Оптимальные дни для посева и посадки цветов:
- Клубневые и луковичные растения: 4-6, 10-11, 18-19, 22-23, 27-30 октября.
- Комнатные растения: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 октября.
- Розы: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 октября.
Оптимальные дни для посадки саженцев:
- Клубника, земляника: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 октября.
- Ягодные кусты и виноград: 4-6, 14-15, 18-19, 22-23, 29-30 октября.
- Плодовые деревья: 4-6, 14-15, 18-19, 22-23, 29-30 октября.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Vseroste.com.ua и "Аптека садовода".