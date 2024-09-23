Коли працювати на городі у жовтні 2024: місячний календар сприятливих днів
Вплив Місяця на припливи та відливи морів - науково доведений факт. Однак Місяць також здатен впливати на інші рідини, і врожайність рослин значною мірою залежить від фази Місяця, у яку відбувалася посадка чи догляд за ними. У які дні у жовтні найкраще займатися роботами на городі?
РБК-Україна (проект Styler) дає поради, що допоможуть садівникам і городникам максимізувати врожай, використовуючи фази Місяця для планування робіт.
Як користуватися місячним календарем: правила
На зростаючому Місяці - сіють овочі з плодами над землею, обрізають кущі.
На спадному Місяці - сіють коренеплоди та пікірують розсаду.
У дні повного та молодого Місяця - (а також день до і після них) не слід сіяти, пересаджувати або здійснювати інші маніпуляції з рослинами.
Місячні фази в жовтні 2024 року:
- Спадний Місяць: 1 жовтня.
- Молодик: 2 жовтня.
- Зростаючий Місяць: 3-16 жовтня.
- Повний Місяць: 17 жовтня.
- Спадний Місяць: 18-31 жовтня.
Сприятливі дні для садово-городніх робіт у жовтні 2024 року
Пересадка, пікірування, поділ кореневищ: 29 жовтня.
Щеплення дерев і кущів: 16 жовтня (якщо не загрожують заморозки).
Прополювання, проріджування: 10-11 жовтня.
Розпушування ґрунту, підгортання: 10-11 жовтня.
Обрізка і живцювання: 7-9, 22-24 жовтня.
Боротьба з хворобами та шкідниками: 5-11, 19, 22-24 жовтня.
Удобрення: 5-6, 10-11, 14-16 жовтня.
Заготівля насіння і живців: 29 жовтня.
Посадка плодово-ягідних кущів та дерев: 7-11, 19, 22-24, 29 жовтня.
Дні, коли посадка заборонена: 1, 2, 3, 17, 31 жовтня.
Оптимальні дні для посіву у жовтні 2024 року
Найбільш сприятливі дні для посіву овочів та коренеплодів: 5-6, 14-15 жовтня.
Помірно сприятливі дні: 18-19, 22-23 жовтня.
Оптимальні дні для посіву і посадки квітів:
- Клубеневі та цибулинні рослини: 4-6, 10-11, 18-19, 22-23, 27-30 жовтня.
- Кімнатні рослини: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 жовтня.
- Троянди: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 жовтня.
Оптимальні дні для посадки саджанців:
- Полуниця, суниця: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 жовтня.
- Ягідні кущі та виноград: 4-6, 14-15, 18-19, 22-23, 29-30 жовтня.
- Плодові дерева: 4-6, 14-15, 18-19, 22-23, 29-30 жовтня.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Vseroste.com.ua та "Аптека садівника".