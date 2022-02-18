Кращий з кращих: Саша Чемеров присвятив пісню трагічним подіям 2014-го

"Пісню Кращий з кращих я написав років з 15 тому. У 2014-му, коли почалася війна, перебуваючи в Лос-Анджелесі, я вирішив записати її та видати... Я дуже хотів підтримати своїх побратимів хоча б піснею: розіслав її по медіа та виклав в YouTube", - розповідає Чемеров.

Саша Чемеров (фото: Instagram @sashachemerov)

Але, на жаль, на той час пісня "пройшла повз слухачів" і він прибрав її з загального доступу.

"Далі я чекав ідеального моменту для цього твору. І він настав, коли на фесті Бандерштат до мене підійшов журналіст, режисер та письменник Руслан Горовий (автор проєкту "Так працює пам‘ять" - ред.) і попросив долучитися до вшанування пам‘яті Дані Дідіка, який став жертвою теракту під час маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року", - говорить він.

За кілька місяців після цієї розмови артист "зрозумів, що час пісні Кращий з кращих прийшов".

"Мабуть, тоді, на початку Революції Гідності, я знову перегнав час. Мабуть, ті переживання та сенси, що я вкладав в пісню, мали добре перебродити та витриматись. Датою для видання я обрав 18 лютого, саме в цей день у 2014-му почався пік протистояння між силовиками та протестувальниками", - каже Чемеров.

Музикант сподівається, що пісня "увійде глибоко в серце кожному, хто її почує".

Українцям "зайшов" трек і вони дякують Чемерову за позицію:

Люблю дуже цю пісню. Саша, дякую

Дяка за присвяту. Це так важливо, бути людьми

Приспів став ще потужнішим

Приємна печаль для вух...

Мені не вистачає шуму Майдану в кінці...

Як завжди - буде до мурах

Додамо, що разом з новим треком екс-лідер гурту Димна Суміш анонсував великий концерт Саша Чемеров & друзі за участі відомих українських артистів.

Захід відбудеться 21 квітня у київському клубі Bel Etage.

Вартість квитків на концерт, де на сцену також вийдуть Андрій Хливнюк, Христина Соловій, Женя Галич, Юрій Бардаш та інші зірки, стартує від 600 гривень.

Афіша київського концерту Чемерова