Кращий з кращих: Саша Чемеров посвятил песню трагическим событиям 2014-го

"Песню Кращий з кращих я написал лет с 15 назад. В 2014-м, когда началась война, находясь в Лос-Анджелесе, я решил записать ее и выдать... Я очень хотел поддержать своих побратимов хотя бы песней: разослал ее по медиа и выложил в YouTube", - рассказывает Чемеров.

Саша Чемеров (фото: Instagram @sashachemerov)

Но, к сожалению, к тому времени песня "прошла мимо слушателей" и он убрал ее из общего доступа.

"Далее я ждал идеального момента для этого произведения. И он наступил, когда на фесте Бандерштат ко мне подошел журналист, режиссер и писатель Руслан Горовой (автор проекта "Так працює пам‘ять" - ред.) и попросил присоединиться к чествованию памяти Дани Дидика, который стал жертвой теракта во время марша единства в Харькове в феврале 2015-го", - говорит он.

За несколько месяцев после этого разговора артист "понял, что время песни Кращий з кращих пришло".

"Видимо, тогда, в начале Революции Достоинства, я снова перегнал время. Видимо, те переживания и смыслы, что я вкладывал в песню, должны были хорошо перебродить и выдержаться. Датой для издания я выбрал 18 февраля, именно в этот день в 2014-м начался пик противостояния между силовиками и протестующими", - говорит Чемеров.

Музыкант надеется, что песня "войдет глубоко в сердце каждому, кто ее услышит".

Украинцам "зашел" трек и они благодарят Чемерову за позицию:

Люблю дуже цю пісню. Саша, дякую

Дяка за присвяту. Це так важливо, бути людьми

Приспів став ще потужнішим

Приємна печаль для вух...

Мені не вистачає шуму Майдану в кінці...

Як завжди - буде до мурах

Добавим, что вместе с новым треком экс-лидер группы Димна Суміш анонсировал большой концерт Саша Чемеров & друзі с участием известных украинских артистов.

Мероприятие состоится 21 апреля в киевском клубе Bel Etage.

Стоимость билетов на концерт, где на сцену также выйдут Андрей Хлывнюк, Христина Соловий, Женя Галич, Юрий Бардаш и другие звезды, стартует от 600 гривен.

Афиша киевского концерта Чемерова