Не Хрещатик: названі найпопулярніші місця для побачень у Києві

Так, у топ-3 місць для побачень увійшли Контрактова площа, Золоті Ворота, площа Льва Толстого. Цьому багато пояснень. По-перше, впливає архітектура. Створює камерну атмосферу, є темою для розмов. По-друге, велика кількість закладів зосереджена в центрі. По-третє, людям притаманно першу зустріч мати в місці, де вони добре орієнтуються, це дарує відчуття безпеки. І ще - якщо побачення піде не дуже, то легше роз’їхатись із центру кожен у свій бік. Не треба буде довго трястися разом одним транспортом.

Додамо, що "Карта перших побачень" виросла з бажання дослідити місця перших поцілунків у Києві. Вивчити, які локації формують ту романтичну атмосферу, коли люди на побаченні виходять на новий рівень близькості.

Як проводили дослідження (facebook.com/firstdatesmap)

"Ми з колегою Анею Кириченко зрозуміли, що перші поцілунки найчастіше відбуваються в приміщенні або просто в кінці побачення, наприклад, коли один партнер проводжає іншого додому. Тому на цьому етапі зв’язок із містом, міським простором менший. Ба більше, для мене особисто 2020 рік став роком найбільшої кількості перших побачень і я збагнула, що в них є повторюваний патерн, я підсвідомо обираю ті самі маршрути, тобто в мене є "місця перших побачень", - говорить співавторка проєкту Марія Коробко-Марівлоцева.

Також слід додати, що найбільше побачень у Києві відбувається на таких локаціях, як:

парк Перемоги;

Труханів острів;

Маріїнський парк;

район поруч з метро "Золоті ворота";

район поруч з метро "Контрактова площа".

З'явилась карта перших побачень у Києві