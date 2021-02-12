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Не Крещатик: названы самые популярные места для свиданий в Киеве

Автор: Styler

Ко Дню влюбленных, который празднуют 14 февраля, появиласm графика про топ-места для первых романтических свиданий в Киеве.

Активисты проанализировали данные инициативы "Карта первых свиданий" и рассказали, какие места в столице самые популярные среди молодых влюбленных.

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Так, в топ-3 мест для свиданий вошли Контрактовая площадь, Золотые Ворота, площадь Льва Толстого. Этому много объяснений. Во-первых, влияет архитектура. Создает камерную атмосферу, является темой для разговоров. Во-вторых, большое количество заведений сосредоточена в центре. В-третьих, людям свойственно первую встречу провести в месте, где они хорошо ориентируются, это дарит ощущение безопасности. И еще - если свидание пойдет не очень, то легче разъехаться из центра - каждый в свою сторону. Не надо будет долго трястись вместе одним транспортом.

Добавим, что "Карта первых свиданий" выросла из желания исследовать места первых поцелуев в Киеве. Изучить, какие локации формируют ту романтическую атмосферу, когда люди на свидании выходят на новый уровень близости.

Как проводили исследования (facebook.com/firstdatesmap)

"Мы с коллегой Аней Кириченко поняли, что первые поцелуи чаще всего происходят в помещении или просто в конце свидания, например, когда один партнер провожает другого домой. Поэтому на этом этапе связь с городом, городским пространством меньше. Более того, лично для меня 2020 год стал годом наибольшего количества первых свиданий и я поняла, что в них есть повторяющийся паттерн, я подсознательно выбираю те же маршруты, то есть у меня есть "места первых свиданий", - говорит соавтор проекта Мария Коробко-Маривлоцева.

Также следует добавить, что больше всего свиданий в Киеве происходит на таких локациях, как:

  • парк Победы;
  • Труханов остров;
  • Мариинский парк;
  • район рядом с метро "Золотые ворота";
  • район рядом с метро "Контрактовая площадь".

Появилась карта первых свиданий в Киеве

Ранее мы писали про топ-5 крутых мест для прогулок семьей по Киеву от известного ведущего Александра Педана.

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