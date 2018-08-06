"Кричав, що це "укропи": бойовик розповів, як ватажки "ЛНР" організували розстріл Луганська

Фото: Ігор Плотницький (glava-lnr.su)

Провину за свої дії терористи намагалися перекласти на "укропів"

Терорист з "ДНР" Андрій Комов зізнався, що ватажки бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький і Ігор Корнет ("міністр внутрішніх справ "ЛНР) влаштували обстріл в Луганську в 2014 році. Про це повідомив блогер Necro Mancer в Twitter, опублікувавши відповідний скріншот.

"Він (Корнет) планував разом з Теслярським обстріл Луганська і особисто був присутній, коли батальйон "Зоря", розгорнувши свої гармати в бік Луганська почав його обстрілювати. Він був першим серед тих, хто кричав на весь Луганськ, що це "укропи" знищують мирне населення "ЛНР", - сказав Андрій Комов.

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

До речі, экс-силовик РФ розповів про особливості сусідства з фейковими республіками.

Екс-силовик, який побажав залишитися інкогніто, розповів, що після створення так званих республік, в регіоні почався переділ впливу. За його словами, "злодіїв у законі" почали тіснити нові, а зі старою гвардією ніхто особливо не зважав. Більшість з них вирішили перебратися в Ростовську область, а слідом за ними побігли і повії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни запропонували жителям Донбасу "валити з РФ"

А також розповіли про те, до чого довели бойовики окупований Луганськ.

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