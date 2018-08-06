"Кричал, что это "укропы": боевик рассказал, как главари "ЛНР" организовали расстрел Луганска

Фото: Игорь Плотницкий (glava-lnr.su)

Вину за свои действия террористы пытались переложить на "укропов"

Террорист из "ДНР" Андрей Комов признался, что главари боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий и Игорь Корнет ("министр внутренних дел "ЛНР") устроили обстрелы в Луганске в 2014 году. Об этом сообщил блогер Necro Mancer в Twitter, опубликовав соответствующий скриншот.

"Он (Корнет) планировал вместе с Плотницким обстрел Луганска и лично присутствовал, когда батальон "Заря", развернув свои пушки в сторону Луганска начал его обстреливать. Он был первым среди тех, кто кричал на весь Луганск, что это "укропы" уничтожают мирное население "ЛНР", - сказал Андрей Комов.

Скриншот (twitter.com/666_mancer)

Кстати, экс-силовик РФ рассказал об особенностях соседства с фейковыми республиками.

Экс-силовик, который пожелал остаться инкогнито, рассказал, что после создания так называемых республик, в регионе начался передел влияния. По его словам, "воров в законе" начали теснить новые, а со старой гвардией никто особо не считался. Большинство из них решили перебраться в Ростовскую область, а следом за ними побежали и проститутки.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне предложили жителям Донбасса "валить из РФ"

А также рассказали о том, до чего довели боевики оккупированный Луганск.

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