У Кропивницькому лікарі пропустили у дитини страшну хворобу: малюк в комі

Колаж РБК-Україна

Батьки постраждалого хлопчика просять про допомогу

У Кропивницькому дворічний хлопчик впав у кому через те, що медики протягом п'яти днів не могли поставити йому правильний діагноз. Про це повідомляє видання "Кіровоградська правда".

Мама Ростика Гвритишвили розповіла, що син захворів тиждень тому. У хлопчика різко піднялася температура, яка не збивалась жарознижувальними препаратами.

Дитину доставили в лікарню, де йому поставили діагноз – гостра вірусна інфекція. І навіть такий серйозний симптом, як судоми, з якими дитину доставили в лікарню, не змусив лікарів шукати іншу причину.

"Вранці почалися блювота, судоми ... Я привезла його в лікарню. Сина забрали в реанімацію. Години три надавали йому допомогу. Далі перевели в інфекційне відділення", - розповіла жінка.

Протягом п'яти днів мама Ростика ходила по лікарях, так як підозрювала, що у сина щось серйозніше застуди. Медики не сприймали її всерйоз, так як вважали, що вона просто хвилюється за дитину. Ростику виписали антибіотики та противірусні препарати.

В інфекційному відділенні хлопчикові стало ще гірше, він почав вести себе агресивно і збуджено, навіть подряпав мамі обличчя. Лікарі прийняли це як норму.

І тільки після того, як Ростик впав у кому, вони встановили, що у нього гострий вірусний енцефаліт – інфекційне запальне захворювання центральної системи з переважним ураженням головного мозку.

"З першого дня запідозрити прояви енцефаліту, на жаль, було дуже важко. У нього не було такої клініки. Поставили діагноз: "інтоксикація центральної нервової системи". Дитина перебувала у відділенні у свідомості. Так, був неспокійний, плакав ... Але багато плачуть, це не рідні стіни", - прокоментувала завідувачка інфекційним відділенням дитячої обласної лікарні Світлана Баранова.

Мама хлопчика кілька разів викликала чергового лікаря, так як вважала, що його поведінка неадекватна, але лікар також вважала, що жінка просто сильно хвилюється за сина.

"Вона мені сказала не панікувати, що з дитиною все добре.. Вдруге, коли викликала, лікар початку таким тоном розмовляти, мовляв, чого її зриваєте, у неї багато пацієнтів", - поскаржилася жінка.

Зараз Ростик знаходиться в реанімації в дуже важкому стані. Медики не дають ніяких втішних прогнозів.

"Прогнозів не робимо ніяких. Це дуже важкий перебіг. Дитина. Згідно з положенням, дитина отримує необхідне лікування", - запевнив завідувач відділенням інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні Андрій Гутарев.

Батьки Ростика кажуть, що з останніх сил оплачують лікування. За кілька днів інтенсивної терапії вони витратили понад 14 тисяч гривень і ця сума для них дуже велика.

Вони просять відгукнутися небайдужих допомогти на лікування Ростика.

Допомогти можна, перерахувавши кошти на картку Приватбанку: 4149 4996 4464 3353.

Детальна інформація за телефоном: (050) 138-13-34 (Христина, мама).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що потрібна допомога матері 6-річної дитини, у якої виявили рак мозку.

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Відео: РБК-Україна