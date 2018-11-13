В Кропивницком врачи пропустили у ребенка страшную болезнь: малыш в коме

Коллаж РБК-Украина

Родители пострадавшего мальчика просят о помощи

В Кропивницком двухлетний мальчик впал в кому из-за того, что медики на протяжении пяти дней не могли поставить ему правильный диагноз. Об этом сообщает издание "Кировоградская правда".

Мама Ростика Гвритишвили рассказала, что сын заболел неделю назад. У мальчика резко поднялась температура, которая не сбивалась жаропонижающими препаратами.

Ребенка доставили в больницу, где ему поставили диагноз – острая вирусная инфекция. И даже такой серьезный симптом, как судороги, с которыми ребенка доставили в больницу, не заставил врачей искать другую причину.

"Утром начались рвота, судороги ... Я привезла его в больницу. Сына забрали в реанимацию. Часа три оказывали ему помощь. Далее перевели в инфекционное отделение", - рассказала женщина.

На протяжении пяти дней мама Ростика ходила по врачам, так как подозревала, что у сына что-то серьезнее простуды. Медики не воспринимали ее всерьез, так как считали, что она просто волнуется за ребенка. Ростику выписали антибиотики и противовирусные препараты.

В инфекционном отделении мальчику стало еще хуже, он начал вести себя агрессивно и возбужденно, даже расцарапал маме лицо. Врачи приняли это как норму.

И только после того, как Ростик впал в кому, они установили, что у него острый вирусный энцефалит – инфекционное воспалительное заболевание центральной системы с преимущественным поражением головного мозга.

"С первого дня заподозрить проявления энцефалита, к сожалению, было очень трудно. У него не было такой клиники. Поставили диагноз: "интоксикация центральной нервной системы". Ребенок находился в отделении в сознании. Да, был беспокойный, плакал ... Но многие плачут, это не родные стены", - прокомментировала заведующая инфекционным отделением детской областной больницы Светлана Баранова.

Мама мальчика несколько раз вызывала дежурного врача, так как считала, что его поведение неадекватно, но врач также посчитала, что женщина просто сильно волнуется за сына.

"Она мне сказала не паниковать, что с ребенком все хорошо ... Во второй раз, когда вызвала, врач начала таким тоном разговаривать, мол, чего ее срываете, у нее много пациентов", - пожаловалась женщина.

Сейчас Ростик находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Медики не дают никаких утешительных прогнозов.

"Прогнозов не делаем никаких. Это очень тяжелое течение. Ребенок. Согласно положению, ребенок получает необходимое лечение", - заверил заведующий отделением интенсивной терапии детской областной больницы Андрей Гутарев.

Родители Ростика говорят, что из последних сил оплачивают лечение. За несколько дней в интенсивной терапии они потратили более 14 тысяч гривен и эта сумма для них очень велика.

Они просят откликнуться неравнодушных и помочь им на лечение Ростика.

Помочь можно, перечислив средства на карту ПриватБанка: 4149 4996 4464 3353.

Подробная информация по телефону: (050) 138-13-34 (Кристина, мама).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что нужна помощь матери 6-летнего ребенка, у которой обнаружили рак мозга.

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Видео: РБК-Украина