"Кривава луна": що варто і не варто робити в дні місячного затемнення

Фото: Супермісяць (moon.nasa.gov)

В Україні фаза повного місячного затемнення буде сьогодні, 27 липня, о 23:22

Сьогодні, 27 липня, відбудеться найдовше місячне затемнення за сто років. Жителі по всій Землі зможуть спостерігати це небесне явище. В залежності від погоди під час затемнення місяць може стати цегляного, рожевого або червоного кольорів. Про те, що нам несе це затемнення і чого варто очікувати розповіли на сайті ТСН.

Повідомляється, що в Україні фаза повного місячного затемнення настане о 23:22.

Медики попереджають, що під час цього явища, а також за тиждень після нього, людина може погано себе почувати. Можливі головні болі, перепади тиску, загострення хронічних хвороб, біль в серці. Також можуть з'явитися безсоння, нестабільний емоційний стан, низька продуктивність праці.

Слід поставитися дуже серйозно до цього затемнення, оскільки воно може призвести як до позитивних, так і негативних змін.

Також варто утриматися від започаткування нових справ і направити свої сили на завершення старих, на позбавлення від всього непотрібного. Важливо в дні місячного затемнення з 24 по 30 липня знайти час, щоб помедитувати, осмислити минулі події і визначити перспективи майбутнього. Добре, якщо ви будете проводити медитацію, перебуваючи на місячному світлі.

Нагадаємо, експерти розповіли, як пережити магнітні бурі під час місячного затемнення. Фахівці рекомендують не накручувати себе і не зациклюватися на неприємних думках під час місячного затемнення.

Також ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на 28 липня.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Чим небезпечні смартфони і як уберегтися від їх впливу?