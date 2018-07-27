"Кровавая луна": что стоит и не стоит делать в дни лунного затмения

Фото: Суперлуние (moon.nasa.gov)

В Украине фаза полного лунного затмение будет сегодня, 27 июля, в 23:22

Сегодня, 27 июля, произойдет самое длинное лунное затмение за сто лет. Жители по всей Земли смогут наблюдать это небесное явление. В зависимости от погоды во время затмения луна может стать кирпичного, ржавого или красного цветов. О том, что нам несет это затмение и чего стоит ожидать рассказали на сайте ТСН.

Сообщается, что в Украине фаза полного лунного затмения наступит в 23:22.

Медики предупреждают, что во время этого явления, а также за неделю после него, человек может неважно себя чувствовать. Возможны головные боли, перепады давления, обострения хронических болезней, боли в сердце. Также могут появится бессонница, нестабильное эмоциональное состояние, низкая производительность труда.

Следует отнестись очень серьезно к этому затмению, поскольку оно может привести как к положительным, так и отрицательным переменам.

Также стоит воздержаться от начинания новых дел и направить свои силы на завершение старых, на избавление от всего ненужного. Важно в дни лунного затмения с 24 по 30 июля найти время, чтобы помедитировать, осмыслить прошлые события и определить перспективы будущего. Хорошо, если вы будете проводить медитацию, находясь на лунном свете.

Напомним, эксперты рассказали, как пережить магнитные бури во время лунного затмения. Специалисты рекомендуют не накручивать себя и не зацикливаться на неприятных мыслях во время лунного затмения.

Также мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на 28 июля.

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