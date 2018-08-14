"Кривавий карлик": стало відомо, за що Путін мстить Олегу Сенцову

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Адвокат розповів, за яку фразу на Сенцова образився господар Кремля

Олег Сенцов, який голодує вже 93-й день у російській в'язниці, міг сильно образити президента РФ Володимира Путіна своїм висловлюванням про зріст господаря Кремля. Таку думку висловив відомий російський адвокат Микола Полозов, який представляв у судах РФ інтереси українських політв'язнів.

В інтерв'ю газеті "Факти" правозахисник зазначив, що у російського президента є "пунктик" з приводу українського режисера.

"Він (Олег Сенцов - Ред.) назвав його "кривавим карликом". Борис Нємцов теж його ображав, а Орхан Джемаль в прямому ефірі побажав смерті. Путін такі образи фіксує і пам'ятає", - підкреслив Полозов.

Саме тому, на думку адвоката, Сенцова навряд чи випустять з російської в'язниці.

"Боюся, що Олег Сенцов може стати одним з нових учасників українського пантеону героїв", - додав він.

Відео: РБК-Україна

При цьому, за словами Полозова, залишається велика можливість звільнити інших українських в'язнів путінського режиму.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що більше ста діячів культури світового масштабу підтримали уукраїнського режисера.

Раніше Styler писав про те, що відомий український музикант, лідер популярного рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до українців з закликом підтримати в'язня Кремля Олега Сенцова.