"Умирает, потому что диссидент": более ста деятелей культуры мирового масштаба поддержали Сенцова

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Сенцова сравнили с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими диссидентами при коммунистическом режиме

В Европе продолжают выступать в поддержку украинского узника Кремля, режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 93 дня. Более сотни европейских деятелей культуры подписали новое обращение в его поддержку. Об этом передает Le Monde.

В документе приговор Сенцову назван "посягательством на свободу мысли и творчества", нарушением международного права и основных норм правосудия", а сам Сенцов сравнивается с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими "диссидентами при коммунистическом режиме".

Обращение подписали министр культуры Франции Франсуа Ниссен, режиссер Жан-Люк Годар, обладатель "Золотой пальмовой ветви" британский режиссер Кен Лоуч, обладатель премии "Оскар" канадский режиссер Дэвид Кроненберг

Подписанты призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его скорейшего освобождения. Они заявили, что "приговор к двадцати годам лишения свободы российским военным судом после судебного процесса, который явно не уважает права на защиту, является нарушением международного права и основных норм справедливости".

"Свобода выражения мнений и свобода творчества не могут прекратиться там, где начинается инакомыслие. Но сегодня режиссер умирает, потому что он диссидент", - сказано в обращении.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что ложные сведения о якобы освобождении Сенцова могли предоставить журналистам работники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги.

Ночью российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что, по ее данным, самолет с политзаключенным Сенцовым на борту вылетел из Салехарда.

Позже управление Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что Сенцова вывезли из колонии.

Олег Сенцов. Один в поле воин