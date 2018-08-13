"Вмирає, тому що дисидент": більше ста діячів культури світового масштабу підтримали Сенцова

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Сенцова порівняли з Васілієм Гроссманом, Олександром Солженіциним та іншими дисидентами при комуністичному режимі

В Європі продовжують виступати в підтримку українського в'язня Кремля, режисера Олега Сенцова, який голодує вже 93 дня. Більше сотні європейських діячів культури підписали нове звернення на його підтримку. Про це передає Le Monde.

В документі вирок Сенцову названий "посяганням на свободу думки і творчості", порушенням міжнародного права та основних норм правосуддя", а сам Сенцов порівнюється з Васілієм Гроссманом, Олександром Солженіциним та іншими дисидентами при комуністичному режимі".

Звернення підписали міністр культури Франції Франсуа Ніссен, режисер Жан-Люк Годар, володар "Золотої пальмової гілки" британський режисер Кен Лоуч, володар премії "Оскар" канадський режисер Девід Кроненберг

Підписанти закликали офіційні особи ЄС і ООН чинити тиск на Росію, щоб домогтися його якнайшвидшого звільнення. Вони заявили, що "вирок до двадцяти років позбавлення волі російським військовим судом після судового процесу, який не поважає права на захист, є порушенням міжнародного права і основних норм справедливості".

"Свобода вираження думок і свобода творчості не можуть припинитися там, де починається інакомислення. Але сьогодні режисер вмирає, тому що він дисидент", - сказано у зверненні.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що неправдиві відомості про нібито звільнення Сенцова могли надати журналістам працівники колонії "Білий ведмідь" в Лабитнангі.

Вночі російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що, за її даними, літак з політв'язнем Сенцовым на борту вилетів з Салехарда.

Пізніше управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) у Ямало-Ненецькому автономному округу спростувало інформацію про те, що Сенцова вивезли з колонії.

Олег Сенцов. Один у полі воїн