"Кровавый карлик": стало известно, за что Путин мстит Олегу Сенцову

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Адвокат рассказал, за какую фразу на Сенцова обиделся хозяин Кремля

Олег Сенцов, который голодает уже 93-й день в российской тюрьме, мог сильно обидеть президента РФ Владимира Путина своим высказыванием о росте хозяина Кремля. Такое мнение выразил известный российский адвокат Николай Полозов, представлявший в судах РФ интересы украинских политзаключенных.

В интервью газете "Факты" правозащитник отметил, что у российского президента есть "пунктик" по поводу украинского режиссера.

"Он (Олег Сенцов - Ред.) назвал его "кровавым карликом". Борис Немцов тоже его оскорблял, а Орхан Джемаль в прямом эфире пожелал смерти. Путин такие обиды фиксирует и помнит", - подчеркнул Полозов.

Именно поэтому, по мнению адвоката, Сенцова вряд ли выпустят из российской тюрьмы.

"Боюсь, что Олег Сенцов может стать одним из новых участников украинского пантеона героев", - добавил он.

Видео: РБК-Украина

При этом, по словам Полозова, остается большая возможность освободить других украинских узников путинского режима.

Видео: РБК-Украина

Напомним, что более ста деятелей культуры мирового масштаба поддержали украинского режиссера.

Ранее Styler писал о том, что известный украинский музыкант, лидер популярной рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук обратился к украинцам с призывом поддержать узника Кремля Олега Сенцова.