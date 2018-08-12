Велике ДТП в Запорізькій області: водій дав коментарі про зіткнення (відео)

Фото: ДТП в Запорізькій області (zp.dsns.gov.ua)

Водій каже, що він намагався запобігти аварії

Смертельна ДТП під Запоріжжям, у якій загинули діти і одна доросла людина, сталася 10 січня. Водій Камаза не впорався з керуванням, і його вантажівка врізалась у маршрутний автобус, який повертався з курорту в Кирилівці. Про це повідомляє "24 канал".

Раніше було опубліковано відео з моментом жахливого зіткнення вантажівки та маршрутки.

На даний момент водій вантажівки, Руслан Щербина, знаходиться в стані шоку, він досі не може повірити в те, що сталося. "Кермо не крутилося. Я намагався уникнути зіткнення, тиснув на гальма. А мене тягнуло вліво, а потім удар", – пояснює він.

Відео: Водій прокоментував зіткнення (24tv.ua)

В аварії загинуло 6 осіб, з них – п'ятеро дітей, ще 15 осіб були госпіталізовані. Стан більшості з них стабільний, 5 чоловік вже виписали. Є кілька важких випадків. Лікарі повідомляють, що складніше всього пацієнтам подолати емоційні травми від втрати рідних. З людьми працюють психологи.

Руслану винесли запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на термін на 2 місяці без можливості внесення застави. Такого покарання вимагала прокуратура Орджонікідзевського району. І не дивлячись на вимоги адвокатів про призначення йому цілодобового домашнього арешту, акцентуючи увагу на тому, що підсудний має постійне місце роботи, сім'ю і містить малолітню дитину, суд постановив – арешт.

Поліція продовжує розслідування. Зараз стало відомо, що водій маршрутного автобуса не мав права перевозити пасажирів, так як у нього не було жодних дозвільних документів.

Нагадаємо, у масштабному ДТП під Запоріжжям вчителька втратила трьох членів своєї сім'ї.

Раніше повiдомляли божевільні подробиці цієї аварії.

Відео: РБК-Україна