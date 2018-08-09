У Криму знищують велику українську обсерваторію

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Окупанти забудовують територію обсерваторії

В анексованому Росією Криму окупаційна влада знищує Кримську астрофізичну обсерваторію, яка розташовується в смт Науковий Бахчисарайського району. Найближчим часом наукова станція, на території якої знаходиться один з найбільших в світі телескопів, може "обрости" котеджним містечком. Про це повідомляє "Радіо Куреш".

Будівельна компанія "Консоль ЛТД", що належала Володимиру Константинову, має намір привласнити землю навколо обсерваторії. Відзначається, що зараз Константинов очолює так звану "Державну раду Криму".

Днями так звані "правоохоронні органи" окупованого півострова порушили кримінальну справу за спроби незаконно оформити федеральне майно в Ялті.

За даними радіо, підставна особа Володимира Константинова звернулася до "Ялтинського міського управління комітету" з заявою про реєстрацію права власності земельної ділянки площею 8 га, розташованого в смт Кацивелі.

"Однак, згідно з архівними даними, відомості щодо представленого державного акту із зазначеними реквізитами відсутні. При цьому, згідно з Актом на право користування землею, ділянка закріплена по праву користування за Кримською науковою станцією фізичного інституту ім. Лебедєва. В даний час це державне установа Кримська астрофізична обсерваторія", - пояснили у виданні.

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У виданні підкреслили, що в українському Єдиному Державному реєстрі досі активні компанії Володимира Константинова і працюють в обхід санкцій.

"Компанія "Консоль ЛТД" зареєстрована і належить компанії "Молісад Лімітед", яка, в свою чергу, зареєстрована в Белізі (країна в Центральній Америці). Завдяки цій офшорній компанії Константинов зареєстрував десятки компаній в Криму. Переважна більшість з них пов'язана саме з будівництвом і виготовленням бетону та каркасних конструкцій", - розповіли в виданні.

Відзначається, що забудова території Кримської астрономічної обсерваторії загрожує їй повним знищенням.

Кримська обсерваторія була заснована в 1945 році і працює вже більше ніж півстоліття. Вона розташовується на висоті 600 м. За допомогою телескопа, розташованого в обсерваторії, вчені можуть спрогнозувати сонячну активність, досліджувати далекі галактики і наближаються до Землі астероїди. В обсерваторії відкрито понад 1500 астероїдів, безліч змінних зірок, вулканічні явища на Місяці і три комети. Дзеркальний телескоп імені Шайна - найбільший оптичний телескоп в Україні.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму знищують унікальну екосистему.

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