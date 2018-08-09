В Крыму уничтожают крупнейшую украинскую обсерваторию

Кадр из видео (YouTube/Pan_da)

Оккупанты застраивают территорию обсерватории

В аннексированном Россией Крыму оккупационная власть уничтожает Крымскую астрофизическую обсерваторию, которая располагается в пгт Научный Бахчисарайского района. В ближайшее время научная станция, на территории которой находится один из крупнейших в мире телескопов, может "обрасти" коттеджным городком. Об этом сообщает "Радіо Куреш".

Строительная компания "Консоль ЛТД", принадлежавшая Владимиру Константинову, намерена присвоить землю вокруг обсерватории. Отмечается, что сейчас Константинов возглавляет так называемый "Государственный совет Крыма".

На днях так называемые "правоохранительные органы" оккупированного полуострова возбудили уголовное дело за попытки незаконно оформить федеральное имущество в Ялте.

По данным радио, подставное лицо Владимира Константинова обратилось в "Ялтинское городское управление комитета" по заявлению о регистрации права собственности земельного участка площадью 8 га, расположенного в пгт Кацивели.

"Однако, согласно архивным данным, сведения по представленному государственному акту с указанными реквизитами отсутствуют. При этом, согласно Акту на право пользования землей, участок закреплен по праву пользования за Крымской научной станцией физического института им. Лебедева. В настоящее время это государственное учреждение Крымская астрофизическая обсерватория", - пояснили в издании

Ялтинская "прокуратура" возбудила уголовное дело.

В издании подчеркнули, что в украинском Едином Государственном реестре до сих пор активны компании Владимира Константинова и работают в обход санкций.

"Компания "Консоль ЛТД" зарегистрирована и принадлежит компании "Молисад Лимитед", которая, в свою очередь, зарегистрирована в Белизе (страна в Центральной Америке). Благодаря этой оффшорной компании Константинов зарегистрировал десятки компаний в Крыму. Подавляющее большинство из них связано именно со строительством и изготовлением бетона и каркасных конструкций", - рассказали в издании.

Отмечается, что застройка территории Крымской астрономической обсерватории грозит полным ее уничтожением.

Крымская обсерватория была основана в 1945 году и работает уже более чем полвека. Она располагается на высоте 600 м. С помощью телескопа, расположенного в обсерватории, ученые могут спрогнозировать солнечную активность, исследовать далекие галактики и приближающиеся к Земле астероиды. В обсерватории открыто более 1500 астероидов, множество переменных звезд, вулканические явления на Луне и три кометы. Зеркальный телескоп имени Шайна - самый большой оптический телескоп в Украине.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму уничтожают уникальную экосистему.

Напомним, в сети показали фото Керченского моста.

Кстати, в Ялте открыли несуществующий медпункт.

Крымские красоты (видео: STYLER.rbc.ua)