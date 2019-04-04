Як купити квартиру і не вскочити у пастку

Будівництво проблемних багатоповерхових житлових будинків, які зводять без необхідного проекту та дозволу, продовжує набирати обертів в Україні. Цьому сприяє те, що місцева влада закриває очі на порушення. У деяких випадках будинки будують на земельних ділянках, не відведених під висотки, заявив адвокат Ростислав Кравець, передає Gazeta.ua.

Юрист навів приклад сумнозвісних будинків Войцеховського. Але подібних неякісних проектів вистачає не тільки в Києві, але й по всій Україні.

Він наголосив, що мешканці проблемних багатоповерхівок, права яких були порушені, мають звертатися до суду - у них великі шанси виграти справу.

"Люди заплатили гроші, купили житло, а тепер не можуть розпоряджатися ним", - зазначив адвокат.

На думку юриста, варто взагалі заборонити продавати квартири компаніям, які не можуть повернути гроші покупцям.

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Тим, хто хоче працювати на ринку нерухомості, потрібно створювати спеціальний резервний фонд", - висловив думку Кравець і додав, що з нього потім можна компенсувати втрати у разі банкрутства компанії-забудовника.

Забудовники відчувають безкарність через те, що у договорах з ними немає жодного слова про відповідальність перед інвесторами.

Юрист дав пораду людям, які збираються придбати нерухомість. Він зауважив, що аферисти часто вказують на "квадрати" аномально низькі ціни. Крім того, не можна сліпо йти на поводу реклами.

"Почитайте відгуки про забудовника в інтернеті. Були випадки, коли компанія продавала не квартиру, а тільки допомагала оформити документи на ще не збудоване житло. Крім того, зверніть увагу на кого оформлена земля, існує проект будівництва. Забудовники можуть нав'язувати власні обслуговуючі компанії. Тоді доведеться платити величезні комунальні тарифи", - радить адвокат.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві на вулиці Бондарською в будинку №3 в одній квартирі прописали відразу 380 осіб.

Також ми писали про те, що квартира, в якій ремонт нижче середнього, зараз обійдеться у 7 тисяч гривень. Експерти з нерухомості стверджують, що тіньовий ринок, тому ціни і послуги не регулюються законодавчо, а виставляються власниками житла самостійно.

Нагадаємо, що ставки туристичного збору у Києві після внесеня змін дозволили місцевої влади змінити порядок сплати мита. Тепер бюджет наповнюватимуть приватні власники столичних будинків і квартир нарівні з готелями і хостелами.