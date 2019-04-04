Как купить квартиру и не попасть в ловушку

Строительство проблемных многоэтажных жилых домов, которые возводят без необходимого проекта и разрешения, продолжает набирать обороты в Украине. Этому способствует то, что местные власти закрывают глаза на нарушения. В некоторых случаях дома строят на земельных участках, не отведенных под высотки, заявил адвокат Ростислав Кравец, передает Gazeta.ua.

Юрист привел в пример печальноизвестные дома Войцеховского. Но подобных некачественных проектов хватает не только в Киеве, но и по всей Украине.

Он подчеркнул, что жители проблемных многоэтажек, права которых были нарушены, должны обращаться в суд - у них большие шансы выиграть дело.

"Люди заплатили деньги, купили жилье, а теперь не могут распоряжаться им", - отметил адвокат.

По мнению юриста, стоит вообще запретить продавать квартиры компаниям, которые не могут вернуть деньги покупателям.

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Тем, кто хочет работать на рынке недвижимости, нужно создавать специальный резервный фонд", - высказал мнение Кравец и добавил, что из него затем можно компенсировать потери в случае банкротства компании-застройщика.

Застройщики чувствуют безнаказанность из-за того, что в договорах с ними нет ни одного слова об ответственности перед инвесторами.

Юрист дал совет людям, которые собираются приобрести недвижимость. Он подчеркнул, что аферисты часто указывают на "квадраты" аномальное низкие цены. Кроме того, нельзя слепо идти на поводу рекламы.

"Почитайте отзывы о застройщике в интернете. Были случаи, когда компания продавала не квартиру, а только помогала оформить документы на еще не построенное жилье. Кроме того, обратите внимание на кого оформлена земля, существует проект строительства. Застройщики могут навязывать собственные обслуживающие компании. Тогда придется платить огромные коммунальные тарифы", - советует адвокат.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве на улице Бондарской в доме №3 в одной квартире прописали сразу 380 человек.

Также мы писали о том, что квартира, в которой ремонт ниже среднего, сейчас обойдется в 7 тысяч гривен. Эксперты по недвижимости утверждают, что рынок теневой, потому цены и услуги не регулируются законодательно, а выставляются владельцами жилья самостоятельно.

Напоминм, что ставки туристического сбора в Киеве после внесеня правок позволили местной власти изменить порядок уплаты пошлины. Теперь бюджет будут наполнять частные владельцы столичных домов и квартир наравне с отелями и хостелами.