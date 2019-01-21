Квартири-вбивці: розслідування смерті туристів від чадного газу у Львові

Відео: YouTube/ТСН

11 січня молода пара київських туристів в орендованій квартирі Львова загинула від отруєння чадним газом від пічки, яка не мала працювати. Свідчення родичів, думку експертів та власне розслідування оприлюднило ТСН.

Смерть молодих людей - 21-річної Анастасії Ковальчук і 21-річного Андрія Рассказчікова від чадного газу у Львові в орендованій квартирі сколихнула українців.

Поліція розслідує справу не як нещасний випадок, а - як умисне вбивство. І ще виявляється, що смертей могло бути більше.

"Вони їхали у Львів просто погуляти. Обрали квартиру на сайті. Їм господарка показала: ось пічка, ви її не вмикайте. Вони кажуть - та гаразд. Вона їм видала ковдру, якісь "дуйки", - розповідає двоюрідна сестра загиблого Андрія Рассказчікова Ольга Федосова.

Андрій та Настя (скріншот відео: tsn.ua)

Трагедія сталася у середмісті Львова за адресою вул. Дорошенка, 65. До квартири крім Андрія з Настею заселилися ще двоє їхніх товаришів - Єгор та Марія. Вони залишилися живі тільки завдяки тому, що в іхній кімнаті було вікно.

Кімната, яку зайняли Андрій та Настя була глуха і з кафельною пічкою.

Настя померла у ванній, Андрія знайшли в ліжку. Хлопець встиг записати останні слова на смарт-годинник: "Я не сплю… Мені погано… Я втратив свідомість, мене "ковбасить".

Тим часом, коли газ проник і у сусідню кімнату, пересилити себе і встати зуміла тільки одна людина.

"Друг прокинувся. Побачив, що і світло ввімкнене, і ванна… Вода там шумить. Потім йому стало дуже погано. Його почало нудити. Він побіг до ванної і каже: народ, я виламую двері, мені потрібно терміново!. І потім бачить свою подругу, яка перехилена лежить у ванній. Він її за руку – вона холодна. Він біжить в кімнату і бачить, що наш Андрій сидить на ліжку. Він його за руку, а рука тримається. І потім розуміє, що рука холодна", - продовжує сестра.

Похорон Андрія Рассказчікова (скріншот відео: tsn.ua)

Однак це зовсім не поодинокий випадок, коли туристів і мешканців міста убиває чадний газ у львівських квартирах.

Минуло чотири дні після смерті Насті та Андрія, як по тій же причині загинуло літнє подружжя. А вже наступного дня - отруїлися троє дорослих і троє дітей. На щастя, вони вижили. А двома місяцями раніше смертельно отруїлася похила пара.

За минулий рік у Львові загинуло 20 людей через чадний газ. Мер Львова, Андрій Садовий запевняє, що статистика у Львові навіть краща, ніж в середньому по Україні.

Біда в тому, що саме в старовинній частині міста, де і люблять селитися туристи, таких самовільних переобладнань систем опалення найбільше. Найчастіше орендодавці здають помешкання, щоб підзаробити, але приховують це від держави.

"Дуже часто люди приховують, що вони займаються підприємницькою діяльністю. Ці квартири - не зареєстровані, що здають в оренду. Цим займаються посередники", - каже Садовий

Компанія чотирьох друзів заплатила за три дні у квартирі-вбивці 100 євро.

Пічка, через яку, ймовірно, сталася трагедія (скріншот відео: tsn.ua)

У Львівгазі показують фото газових приладів, зроблені їхніми фахівцями у квартирі наступного дня після загибелі Андрія та Насті. Вони запевняють, що газові прилади, на момент їх обстеження були справними.

Однак батько загиблої Насті, будівельник за професією, стверджує, що молоді люди загинули через те, що газова колонка для обігріва води була підключена до пічки.

Тим часом поліція свою версію причини отруєння чадним газом не розголошує. Кажуть, все мусять дуже детально з’ясувати. Як і мовчать стосовно власника та імовірного посередника чи ж навіть посередників квартири.

Після цієї трагедії мерія Львова вирішила позачергово провести перевірки димовентиляційних каналів та витяжок у квартирах. Однак власники квартири не зобов’язані впускати перевіряльників.

До речі, нещодавно у Києві провели акцію з метою нагадати Тимошенко про її газові контракти.

Раніше ми також повідомляли про те, що у Львівській області через несправний обігрівач згоріла сім'я.