Квартиры-убийцы: расследование смерти туристов от угарного газа во Львове

Видео: YouTube/ТСН

11 января молодая пара киевских туристов в съемной квартире Львова погибла от отравления угарным газом от печки, которая не должна была работать. Показания родственников, мнение экспертов и собственное расследование обнародовало ТСН.

Смерть молодых людей - 21-летней Анастасии Ковальчук и 21-летнего Андрея Рассказчикова от угарного газа во Львове в съемной квартире всколыхнула украинцев.

Полиция расследует дело не как несчастный случай, а как умышленное убийство. И еще оказывается, что смертей могло быть больше.

"Они ехали во Львов просто погулять. Выбрали квартиру на сайте. Им хозяйка показала: вот печка, вы ее не включайте. Они говорят - и ладно. Она им выдала одеяло, какие-то "дуйки", - рассказывает двоюродная сестра погибшего Андрея Рассказчикова Ольга Федосова.

Андрей и Настя (скриншот видео: tsn.ua)

Трагедия произошла в центре Львова по адресу ул. Дорошенко, 65. В квартиру кроме Андрея с Настей заселились еще двое их товарищей - Егор и Мария. Они остались живы только благодаря тому, что в их комнате было окно.

Комната, которую заняли Андрей и Настя была глухая и с кафельной печкой.

Настя умерла в ванной, Андрея нашли в постели. Парень успел записать последние слова на смарт-часы: "Я не сплю... Мне плохо... Я потерял сознание, меня "колбасит".

Тем временем, когда газ проник и в соседнюю комнату, пересилить себя и встать сумел только один человек.

"Друг проснулся. Увидел, что и свет включен, и ванна... Вода там шумит. Потом ему стало очень плохо. Его начало тошнить. Он побежал в ванную и говорит: народ, я выламываю дверь, мне нужно срочно!. И потом видит свою подругу, которая лежит в ванной. Он ее за руку – она холодная. Он бежит в комнату и видит, что наш Андрей сидит на кровати. Он его за руку, а рука держится. И потом понимает, что рука холодная", - продолжает сестра.

Похороны Андрея Рассказчікова (скриншот видео: tsn.ua)

Однако это вовсе не единичный случай, когда туристов и жителей города убивает угарный газ во львовских квартирах.

Прошло четыре дня после смерти Насти и Андрея, как по той же причине погибли пожилые супруги. А уже на следующий день - отравились трое взрослых и трое детей. К счастью, они выжили. А двумя месяцами ранее смертельно отравилась пожилая пара.

За прошлый год во Львове погибло 20 человек из-за угарного газа. Мэр Львова Андрей Садовой уверяет, что статистика во Львове даже лучше, чем в среднем по Украине.

Беда в том, что именно в старинной части города, где любят селиться туристы, таких самовольных переустановок систем отопления больше всего. Зачастую арендодатели сдают помещения, чтобы подзаработать, но скрывают это от государства.

"Очень часто люди скрывают, что они занимаются предпринимательской деятельностью. Эти квартиры - не зарегистрированы, что сдают в аренду. Этим занимаются посредники", - говорит Садовый

Компания четырех друзей заплатила за три дня в квартире-убийце 100 евро.

Печка, из-за которой, вероятно, произошла трагедия (скриншот видео: tsn.ua)

В Львовгазе показывают фото газовых приборов, сделанные их специалистами в квартире на следующий день после гибели Андрея и Насти. Они уверяют, что газовые приборы, на момент их обследования были исправными.

Однако отец погибшей Насти, строитель по профессии, утверждает, что молодые люди погибли из-за того, что газовая колонка для нагрева воды была подключена к печи.

Тем временем полиция свою версию причины отравления угарным газом не разглашает. Говорят, все должны очень подробно выяснить. Как и молчат относительно владельца и предполагаемого посредника или же даже посредников квартиры.

После этой трагедии мэрия Львова решила вне очереди провести проверки дымовентиляционных каналов и вытяжек в квартирах. Однако собственники квартиры не обязаны впускать проверяющих.

Кстати, недавно в Киеве провели акцию с целью напомнить Тимошенко о ее газовых контрактах.

Ранее мы также сообщали о том, что во Львовской области из-за неисправного обогревателя сгорела семья.