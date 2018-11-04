"Лесбійський маразм": в мережі скандал через новий шкільний підручник (фото)

Фото: Підручники (pixabay.com/stevepb)

Деякі хочуть прибрати скандальний твір з підручника

Твір української письменниці Тані Малярчук в шкільному підручнику викликав бурю емоцій серед батьків. Відповідний пост зробила користувач Лев Сонце на сторінці "Типове місто" Facebook.

"Люди, агов! Хто така ця Таня Малярчук з Івано-Франківська, що її лесбійський маразм мої діти будуть вивчати в 11 класі? За які такі заслуги її, 35-річну збоченку, включили в підручник? Це що, реально мистецтво і культура?", - поцікавилася вона.

Скріншот поста (facebook.com/Типове місто)

Більш того, жінка звернулася до всіх вчителям, які є у неї в друзях, з проханням розповісти, як даний твір можна прибрати з підручника. Однак користувачі мережі різко розкритикували її пропозицію.

Фото: підручник з української літератури (facebook.com/Типове місто)

"Мадам, коли ми вийдемо з цього совкового минулого?", - сказав користувач Назар Казимирко.

"Непогано написано, до речі. Та й книга не про лесбійський маразм, а про щось інше", - підкреслив юзер Віктор Чернов.

"Такі тексти потрібно вміти читати і пояснювати. Як і пояснювати дітям інші інтимні речі", - уточнила користувач Софія Сіренко.

Скріншот коментарів (facebook.com/Типове місто)

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