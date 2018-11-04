ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Лесбійський маразм": в мережі скандал через новий шкільний підручник (фото)

STYLERЖиття    04.11.2018 - 08:20
Фото: Підручники (pixabay.com/stevepb)
Фото: Підручники (pixabay.com/stevepb)

Деякі хочуть прибрати скандальний твір з підручника

Твір української письменниці Тані Малярчук в шкільному підручнику викликав бурю емоцій серед батьків. Відповідний пост зробила користувач Лев Сонце на сторінці "Типове місто" Facebook.

"Люди, агов! Хто така ця Таня Малярчук з Івано-Франківська, що її лесбійський маразм мої діти будуть вивчати в 11 класі? За які такі заслуги її, 35-річну збоченку, включили в підручник? Це що, реально мистецтво і культура?", - поцікавилася вона.

&quot;Лесбійський маразм&quot;: в мережі скандал через новий шкільний підручник (фото)

Скріншот поста (facebook.com/Типове місто)

Більш того, жінка звернулася до всіх вчителям, які є у неї в друзях, з проханням розповісти, як даний твір можна прибрати з підручника. Однак користувачі мережі різко розкритикували її пропозицію.

 

Фото: підручник з української літератури (facebook.com/Типове місто)

"Мадам, коли ми вийдемо з цього совкового минулого?", - сказав користувач Назар Казимирко.

"Непогано написано, до речі. Та й книга не про лесбійський маразм, а про щось інше", - підкреслив юзер Віктор Чернов.

"Такі тексти потрібно вміти читати і пояснювати. Як і пояснювати дітям інші інтимні речі", - уточнила користувач Софія Сіренко.

&quot;Лесбійський маразм&quot;: в мережі скандал через новий шкільний підручник (фото)

Скріншот коментарів (facebook.com/Типове місто)

До речі, нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові звільнили вчительку після скандалу із цькуванням учениці іерез святковий торт.

А також ми розповідали про те, що у Києві вибухнув скандал через шкільні побори.

Новини України литературашкольники
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся