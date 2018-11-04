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"Лесбийский маразм": в сети скандал из-за нового школьного учебника (фото)

STYLERЖизнь    04.11.2018 - 08:20
Фото: Учебники (pixabay.com/stevepb)
Фото: Учебники (pixabay.com/stevepb)

Некоторые хотят убрать скандальное произведение с учебника

Произведение украинской писательницы Тани Малярчук в школьном учебнике вызвало бурю негодования среди родителей. Соответствующий пост сделала пользователь Лев Солнце на странице "Типове місто" в Facebook.

"Люди, ау! Кто такая эта Таня Малярчук из Ивано-Франковска, что ее лесбийский маразм мои дети будут изучать в 11 классе? За какие такие заслуги ее, 35-летнюю извращенку, включили в учебник? Это что, реально искусство и культура?", - поинтересовалась она.

&quot;Лесбийский маразм&quot;: в сети скандал из-за нового школьного учебника (фото)

Скриншот поста (facebook.com/Типове місто)

Более того, женщина обратилась ко всем учителям, которые есть у нее в друзьях, с просьбой рассказать, как данное произведение можно убрать из учебника. Однако пользователи сети резко раскритиковали ее предложение.

 

Фото: учебник с украинской литературы (facebook.com/Типове місто)

"Мадам, когда мы выйдем из этого совкового прошлого?", - сказал пользователь Назар Казимирко.

"Неплохо написано, кстати. Та и книга не про лесбийский маразм, а про нечто другое", - подчеркнул юзер Виктор Чернов.

"Такие тексты нужно уметь читать и объяснять. Как и объяснять детям другие интимные вещи", - уточнила пользователь София Сиренко.

&quot;Лесбийский маразм&quot;: в сети скандал из-за нового школьного учебника (фото)

Скриншот комментариев (facebook.com/Типове місто)

Кстати, напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове уволили учительницу после скандала с травлей ученицы из-за "праздничного" торта.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве разразился скандал из-за школьных поборов.

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