Влітку в Україні заразяться COVID-19 більше, ніж навесні: лікар дав тривожний прогноз

В Україні слід готуватися до кількох нових хвиль захворюваності COVID-19, які також загрожують й іншим країнам світу. І епідеміологічна ситуація може бути значно гірше, ніж зараз.

Про це розповів лікар Ігор Заставний, який очолює напрямок медичного менеджменту в Lviv Business School в інтерв'ю виданню "Букви".

"Звичайно, другу хвилю варто чекати. Про це говорять у ВООЗ, говорять і інші провідні світові експерти. Питання тут в тому, як ця хвиля буде поширюватися. Можливо, нинішнє зростання захворюваності в деяких областях гіпотетично можна назвати другою хвилею. Бо перша була незначна, потім цифри пішли на спад, а потім знову почали зростати", - заявив медик.

Він вважає, що до винаходу вакцини та охоплення щепленнями мінімум 60% населення доведеться пережити ще кілька "хвиль".

"Тут слід бути готовим до того, що коронавірусна інфекція, на жаль, влилася в наше життя і стала ще одним "грипом". На грип ми хворіємо кожен рік. Вакцина є, але далеко не всі вакцинуються. Поки не буде вакцини від коронавірусу, ця інфекція матиме такий же характер, і не можу точно сказати щодо сезонності. Думаю, це буде продовжуватися весь рік, незалежно від часу", - вважає лікар.

Так, він прокоментував інформацію про фактор сезонності вірусу і заявив, що такі дискусії - швидше метод самозаспокоєння.

"Завжди треба готуватися до найгірших сценаріїв. У цьому випадку найгірший сценарій - це відсутність сезонності, коли вірус поширюється незалежно від того, літо чи осінь. Можливо, ми в цьому переконаємося протягом літа. Чи не переконаємося. Особливо коли люди почнуть їздити на відпочинок", - заявив Заставний.

Сімейний лікар у приватній амбулаторії поскаржився на те, що люди ігнорують захист і знімають маски. У цьому контексті він допустив, що влітку хворих COVID-19 може бути навіть більше, ніж навесні.

"Серед висновків - звичайно нам треба навчитися жити з цим. Ми не можемо перебувати в перманентному карантині й усі сидіти вдома рік або два. Що значить навчитися з цим жити? У місцях скупчення людей слід і надалі ходити в масці, і далі треба не забувати про гігієну... Владі потрібно частіше перевидавати рекомендації, вносити в них корективи. Бо ще мало відомо, що це за хвороба. Є такий термін resilience - гнучкість. Всім нам - людям, бізнесу, владі - треба цьому навчитися. Адже ми перестаємо жити за стандартними правилами, до яких звикли. Ми повинні їх змінювати в процесі нашого життя, іноді - по п'ять разів на тиждень", - розповів він.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили, коли людина з коронавірусом найбільш заразна і вберегтися від вірусу не вийде.

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