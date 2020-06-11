Летом в Украине заразятся COVID-19 больше, чем весной: врач дал тревожный прогноз

В Украине стоит готовиться к нескольким новым волнам заболеваемости COVID-19, которые также грозят и другим странам мира. И эпидемиологическая ситуация может быть значительно хуже, чем сейчас.

Об этом рассказал врач Игорь Заставный, который возглавляет направление медицинского менеджмента в Lviv Business School в интервью изданию "Буквы".

"Конечно, вторую волну стоит ждать. Об этом говорят в ВОЗ, говорят и другие ведущие мировые эксперты. Вопрос здесь в том, как эта волна будет распространяться. Возможно, нынешний рост заболеваемости в некоторых областях гипотетически можно назвать второй волной. Ибо первая была незначительная, затем цифры пошли на убыль, а потом снова начали расти", - заявил медик.

Он считает, что до момента изобретения вакцины и охвата прививками минимум 60% населения придется пережить еще несколько "волн".

"Здесь следует быть готовым к тому, что коронавирусная инфекция, к сожалению, влилась в нашу жизнь и стала еще одним "гриппом". Гриппом мы болеем каждый год. Вакцина есть, но далеко не все вакцинируются. Пока не будет вакцины от коронавируса, эта инфекция будет иметь такой же характер, и не могу точно сказать по сезонности. Думаю, это будет продолжаться весь год, независимо от времени", - считает врач.

Так, он прокомментировал информацию о факторе сезонности вируса и заявил, что такие дискуссии - скорее метод самоуспокоения.

"Всегда надо готовиться к худшим сценариям. В этом случае наихудший сценарий - это отсутствие сезонности, когда вирус распространяется независимо от того, лето сейчас или осень. Возможно, мы в этом убедимся в течение лета. Или не убедимся. Особенно когда люди начнут ездить на отдых", - заявил Заставный.

Семейный врач в частной амбулатории посетовал на то, что люди игнорируют защиту и снимают маски. В этом контексте он допустил, что летом больных COVID-19 может быть даже больше, чем весной.

"Среди выводов - конечно нам надо научиться жить с этим. Мы не можем находиться в перманентном карантине и все сидеть дома год или два. Что значит научиться с этим жить? Что в местах скопления людей стоит и дальше ходить в маске, и дальше надо не забывать о гигиене... Власти нужно чаще переиздавать рекомендации, вносить в них коррективы. Потому что еще мало известно, что это за болезнь. Есть такой термин resilience - гибкость. Нам всем - людям, бизнеса, власти - надо этому научиться. Ведь мы перестаем жить по стандартным правилам, к которым привыкли. Мы должны их менять в процессе нашей жизни, иногда - по пять раз в неделю", - рассказал он.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили, когда человек с коронавирусом самый заразный и уберечься от вируса не получится.

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