"Лише для краси": жителі Мелітополя обурилися бездіяльністю патрульних (відео)

Колаж РБК-Україна

Користувачі соцмережі обурилися халатністю поліцейських, які не відреагували на порушника ПДР

Мешканці Мелітополя обурилися бездіяльністю патрульної поліції. На сторінці спільноти "its_zp" Instagram з'явилося відео, як "копи" абсолютно не відреагували на порушника, який проїхав поряд.

"Судячи з цього відео, в Мелітополі поліцейські на дорогах лише для краси!" - сказано в підпису до відео.

Скріншот поста (instagram.com/its_zp)

У ролику, записаного з кадрів відеореєстратора, можна побачити, як водій обганяє інший автомобіль на подвійній суцільній, а потім їде на червоне світло світлофора. Машина патрульної поліції, яка їхала поруч, абсолютно не відреагувала на це порушення.

Публікація від Це Запоріжжі (@its_zp) 14 Серп 2018 в 10:44 PDT

Користувачі соцмережі обурилися такою халатністю поліцейських.

"Вони злякалися", "Прикрашають місто?", "Планктон у формі. Не вистачає Татл Беррі і лейтенанта Махонни", "Це ж треба працювати", "Вони не тільки в Мелітополі для краси", "Навіщо наздоганяти, машину знову розіб'ють. Тихіше їдеш, далі будеш", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)

"Це селфі-поліція ,вона до цього порушення нічого не має", - іронізують користувачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)

Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)

Раніше в Харкові патрульні проігнорували водія, який порушив ПДР прямо перед ними (відео).

Ще мережу обурив ремонт дороги на Хрещатику в Києві. В центрі міста ремонтували дорогу з допомогою "асфальтної крихти".

Також повідомлялося, що у Києві український поет потрапив у ДТП (фото).

Як ведуть себе на дорогах представники української влади