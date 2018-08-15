"Лишь для красоты": жители Мелитополя возмутились бездеятельностью патрульных (видео)

STYLER LIFE 15.08.2018 - 19:45
Коллаж РБК-Украина Коллаж РБК-Украина

Пользователи соцсети возмутились халатностью полицейских, которые не отреагировали на нарушителя ПДД

Жители Мелитополя возмутились бездеятельностью патрульной полиции. На странице сообщества "its_zp" в Instagram появилось видео, как "копы" совершенно не отреагировали на нарушителя, который проехал рядом.

"Судя по этому видео, в Мелитополе полицейские на дорогах лишь для красоты!" - сказано в подписи к видео.

&quot;Лишь для красоты&quot;: жители Мелитополя возмутились бездеятельностью патрульных (видео)

Скриншот поста (instagram.com/its_zp)

В ролике, записанного с кадров видеорегистратора, можно увидеть, как водитель обгоняет другой автомобиль по двойной сплошной, а затем едет на красный свет светофора. Машина патрульной полиции, которая ехала рядом, абсолютно не отреагировала на это нарушение.

Пользователи соцсети возмутились такой халатностью полицейских.

"Они испугались", "Украшают город?", "Планктон в форме. Не хватает Татл Берри и лейтенанта Махонни", "Это же надо работать", "Они не только в Мелитополе для красоты", "Зачем догонять, снова машину разобьют. Тише едешь, дальше будеш", - пишут в сети.

&quot;Лишь для красоты&quot;: жители Мелитополя возмутились бездеятельностью патрульных (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/its_zp)

"Это селфи-полиция ,она к этому нарушению ничего не имеет", - иронизируют пользователи.

&quot;Лишь для красоты&quot;: жители Мелитополя возмутились бездеятельностью патрульных (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/its_zp)

&quot;Лишь для красоты&quot;: жители Мелитополя возмутились бездеятельностью патрульных (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/its_zp)

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Теги:  ПДД,  нарушитель,  патрульная полиция