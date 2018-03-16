"Ламали вітрини і лаялися матом": в супермаркеті Києва підлітки влаштували погром

Молодиків вгамовували чотири наряди поліції

В супермаркеті Києва сталася масова бійка підлітків. Почалося все з того, що дівчатка бігали по магазину і ламали вітрини. Охоронці зробили їм зауваження, але тут прийшли "на захист" хлопці. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Коли приїхала поліція затримувала підлітків, останні нецензурно висловлювалися й пручалися. Інцидент стався в супермаркеті "Ашан" на Берковецькій.

"Досить дивний інцидент стався тільки що в "Ашані" на Берковецькій. Як повідомляє наш читач, все почалося з того, що дівчата (близько 16-17 років) почали бігати по магазину і ламати вітрини. Охоронці зробили їм зауваження і тут з'явилися хлопці, які почали битися з охоронцями. Останні затримали молодих людей і викликали поліцію. По приїзду поліцейські попросили відпустити хлопців, але хлопці були дуже імпульсивними і почали "стрибати" на поліцію. Були затримані. Коли виводили з магазину, на вулиці вже стояла компанія друзів затриманих, які спробували відбити друзів у поліції. Зараз на місці вже 4 наряду патрульної поліції", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Відео: Бійка підлітків в супермаркеті (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у Тернопільській області сталася масова бійка між школярами, вчителями та батьками.