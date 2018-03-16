Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Ламали вітрини і лаялися матом": в супермаркеті Києва підлітки влаштували погром

STYLERLIFE        16.03.2018 - 09:56
Фото: Бійка (pixabay)
Фото: Бійка (pixabay)

Молодиків вгамовували чотири наряди поліції

В супермаркеті Києва сталася масова бійка підлітків. Почалося все з того, що дівчатка бігали по магазину і ламали вітрини. Охоронці зробили їм зауваження, але тут прийшли "на захист" хлопці. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Коли приїхала поліція затримувала підлітків, останні нецензурно висловлювалися й пручалися. Інцидент стався в супермаркеті "Ашан" на Берковецькій.

"Досить дивний інцидент стався тільки що в "Ашані" на Берковецькій. Як повідомляє наш читач, все почалося з того, що дівчата (близько 16-17 років) почали бігати по магазину і ламати вітрини. Охоронці зробили їм зауваження і тут з'явилися хлопці, які почали битися з охоронцями. Останні затримали молодих людей і викликали поліцію. По приїзду поліцейські попросили відпустити хлопців, але хлопці були дуже імпульсивними і почали "стрибати" на поліцію. Були затримані. Коли виводили з магазину, на вулиці вже стояла компанія друзів затриманих, які спробували відбити друзів у поліції. Зараз на місці вже 4 наряду патрульної поліції", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Відео: Бійка підлітків в супермаркеті (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у Тернопільській області сталася масова бійка між школярами, вчителями та батьками.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Може поруч відкрився платний паркінг?": в одному з районів Києва масово розбили скло в автомобілях У Києві орудують нахабні квартирні злодії: в мережі попередили про небезпеку
Теги: Київ, драка
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top