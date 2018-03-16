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"Ломали витрины и ругались матом": в супермаркете Киева подростки устроили погром (видео)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 09:56
Фото: Драка (pixabay)
Фото: Драка (pixabay)

Юнцов усмиряли четыре наряда полиции

В супермаркете Киева произошла массовая драка подростков. Началось все с того, что девочки бегали по магазину и ломали витрины. Охранники сделали им замечание, но тут пришли "на защиту" парни. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Когда приехала полиция и задерживала подростков, последние нецензурно выражались и сопротивлялись. Инцидент произошел в супермаркете "Ашан" на Берковецкой.

"Довольно странный инцидент произошел только что в "Ашане" на Берковецкой. Как сообщает наш читатель, все началось с того, что девушки (около 16-17 лет) начали бегать по магазину и ломать витрины. Охранники сделали им замечание и тут появились парни, которые начали драться с охранниками. Последние задержали молодых людей и вызвали полицию. По приезду полицейские попросили отпустить ребят, но ребята были слишком импульсивными и начали "прыгать" на полицию. Были задержаны. Когда выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые попытались отбить друзей в полиции. Сейчас на месте уже 4 наряда патрульной полиции", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Видео: Драка подростков в супермаркете (facebook.com/KyivOperativ)

Напоним, что в Тернопольской области произошла массовая драка между школьниками, учителями и родителями.

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