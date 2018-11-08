У Львові двірник закатував голуба на очах у дітей: комунальника затримали

Фото: колаж РБК-Україна

Після того, як обурені люди зробили комунальнику зауваження, той почав лаятися

У Львові патрульні затримали 56-річного працівника комунального підприємства, який жорстоко закатував голуба на очах у дітей. Інцидент стався на площі Ринок в центрі міста, розповіли у прес-службі поліції області на сторінці в соцмережі Facebook.

Львів'яни помітили, як двірник штовхнув голуба і розчавив йому голову ногою. За ситуацією в цей час спостерігали діти. Після того, як обурені люди зробили комунальнику зауваження, той почав лаятися.

Мешканці звернулися за допомогою до поліцейських. Велопатрульні передали заяву від одного з громадян у Галицьке відділення поліції разом із самим двірником.

"Ми дякуємо свідомим громадянам, які не пройшли повз і звернулися до патрульної поліції"", - йдеться в повідомленні.

Скрін: facebook.com/lvivpolice

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі заступаються за двірника і просять правоохоронців уточнити, на якій підставі був затриманий двірник:

"Знову ж таки питання. Свиней і телят можна різати на подвірї. Курям голови рубати. Чи це все таки жорстоке поводження?";

"Патрульна поліція Львівської області, можна поцікавитися, "львів'яни написали заяву" щодо якого правопорушення? На якій підставі двірника затримали і доставили до відділку?"...

Скрін: facebook.com/lvivpolice

Як повідомлялося раніше, в Києві помітили двірника, який їздить на гіроскутері та одночасно підмітає вулицю за допомогою двох віників.

Нагадаємо, що у Львові працівники Жеку змагалися за звання "кращого двірника міста". Претендентів на головний приз було більше сотні. Пропонували кандидатів і вибирали серед них самі жителі міста в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Вінниці вночі невідомі висипали на дитячому майданчику тисячі гумових іграшок.

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Відео: РБК-Україна