Во Львове дворник замучил голубя на глазах у детей: коммунальщика задержали

Фото: коллаж РБК-Украина

После того, как возмущенные люди сделали коммунальщику замечание, тот стал ругаться

Во Львове патрульные задержали 56-летнего работника коммунального предприятия, который жестоко замучил голубя на глазах у детей. Инцидент произошел на площади Рынок в центре города, рассказали в пресс-службе полиции области на странице в соцсети Facebook.

Львовяне заметили, как дворник пнул голубя и раздавил ему голову ногой. За ситуацией в это время наблюдали дети. После того, как возмущенные люди сделали коммунальщику замечание, тот стал ругаться.

Жители обратились за помощью к полицейским. Велопатрульные передали заявление от одного из граждан в Галицкое отделение полиции вместе с самим дворником.

"Мы благодарим сознательных граждан, которые не прошли мимо и обратились к патрульной полиции!", - говорится в сообщении.

Скрин: facebook.com/lvivpolice

В коментариях к сообщению пользователи соцсети заступаются за дворника и просят правоохранителей уточнить, на каком основании был задержан дворник:

"Опять же вопрос. Свиней и телят можно резать во дворе. Курам головы рубить. Или это все таки жестокое обращение?";

"Патрульная полиция Львовской области, можно поинтересоваться, "львовяне написал заявление" относительно которого правонарушения? На каком основании дворника задержали и в участок доставили?"...

Скрин: facebook.com/lvivpolice

Как сообщалось ранее, в Киеве заметили дворника, который ездит на гироскутере и одновременно подметает улицу при помощи двух веников.

Напомним, что во Львове работники ЖЭКа соревновались за звание "лучшего дворника города". Претендентов на главный приз было больше сотни. Предлагали кандидатов и выбирали среди них сами жители города в соцсетях.

Ранее сообщалось, что недавно в Виннице ночью неизвестные высыпали на детской площадке тысячи резиновых игрушек.

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Видео: РБК-Украина