У Львові син жорстоко зарізав свою матір ножем

Колаж РБК-Україна

Зловмисник спробував втекти

У Львові чоловік жорстоко зарізав свою матір ножем. Після чого спробував сховатися, проте спроба втекти непоміченим не увінчалася успіхом і він був затриманий патрульними біля будинку. Про це 28 грудня повідомила поліція Львова в соціальній мережі Facebook.

27 грудня близько 9 години вечора на вулиці Любінській син накинувся на матір з ножем і вбив її. Патрульні оперативно під'їхали до місця злочину і біля під'їзду зіткнулися з підозрілим чоловіком, який похапцем біг, кудись поспішаючи.

Правоохоронці відчули недобре і зупинили чоловіка. Запитавши звідки мешканець будинку так поспішає, той почав плутатися в показаннях. Тому його змусили пройти до місця злочину.

"Зайшовши до оселі вони побачили тіло жінки без ознак життя. У 67-річної мешканки квартири не було пульсу і зіниці не реагували на світло. Медики констатували смерть потерпілої. Поруч із загиблою сиділа її сестра, яка повідомила, що ножові поранення у область грудної клітини завдав матері син, якого вони привели з собою", - написано в повідомленні.

Наголошується, що при поверхневій перевірці у 40-річного чоловіка знайшли ніж, який був прикріплений до ключів. На знарядді вбивства також виявили плями, схожі на кров. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, що у Харкові в запалі сварки жінка вбила власну матір. Засуджена жила разом з матір'ю і між ними часто виникали конфлікти. Під час чергової перепалки п'яна пенсіонерка обвинуватила доньку в тому, що вона витрачає її пенсію. Така заяву доньці не сподобалася і вона відповіла на скаргу силою.

Ми писали, що у Києві грабіжник взяв в заручники власну матір. Як виявилося, після нападу на киянина, невідомий забарикадувався в квартирі, де в одній з кімнат насильно утримував матір. Під час спілкування з поліцейськими він навідріз відмовився відкривати двері і погрожував жінці фізичною розправою.

Раніше ми писали, що у Черкасах зловмисник "помилково" викрав хлопця і вимагав за нього викуп. Як з'ясувалося, бабуся потерпілого подзвонила в поліцію і повідомила, що ввечері її онук прийшов додому з невідомим чоловіком. Той звинуватив парубка у пограбуванні, яке нібито відбулося раніше і вимагав за це гроші у розмірі 10 тисяч гривень.