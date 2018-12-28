Во Львове сын жестоко изрезал свою мать ножом

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленник попытался скрыться

Во Львове мужчина жестоко изрезал свою мать ножом. После чего попытался убежать, однако попытка скрыться незамеченным не увенчалась успехом и он был задержан патрульными возле дома. Об этом 28 декабря проинформировала полиция Львова в социальной сети Facebook.

27 декабря около 9 часов вечера на улице Любинской сын набросился на мать с ножом и убил ее. Патрульные оперативно подъехали к месту преступления и возле подъезда столкнулись с подозрительным мужчиной, который впопыхах бежал, куда-то торопясь.

Правоохранители почувствовали неладное и остановили мужчину. Спросив откуда житель дома так торопится, тот начал путаться в показаниях. Поэтому его заставили пройти к месту преступления.

"Зайдя в жилище они увидели тело женщины без признаков жизни. У 67-летней жительницы квартиры не было пульса и зрачки не реагировали на свет. Медики констатировали смерть потерпевшей. Рядом с погибшей сидела ее сестра, которая сообщила, что ножевые ранения в область грудной клетки нанес матери сын, которого они как раз привели с собой", - написано в сообщении.

Отмечается, что при поверхностной проверке у 40-летнего мужчины нашли нож, который был прикреплен к ключам. На орудии убийства также обнаружили пятна похожие на кровь. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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