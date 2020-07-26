ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Львовом молодик запхав кошеня в банку: відео дуже розгнівало мережу

Львів, Неділя 26 липня 2020 20:41
Під Львовом молодик запхав кошеня в банку: відео дуже розгнівало мережу
Кошеня запхали в трилітрову банку у Львівській області (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Молодик запхав кошеня в банку і зняв це на відео

У Львівській області молодий хлопець вирішив розважитися і нічого розумнішого не придумав, як запхати маленького кошеняти в трилітрову банку і закрити кришкою. При цьому він зняв все це на відео, яке сильно обурило користувачів мережі.

Згодом він записав ще одне відео, і назвав інцидент з кошеням просто невдалим жартом.

Під Львовом молодик запхав кошеня в банку: відео дуже розгнівало мережу

Скріншот з Instagram

"Дорогі друзі, це був просто жарт, злий жарт. З котом все в порядку. Не знаю, чому воно так стало популярним. Банка не була закрита", - сказав молодий чоловік.

Хлопець запхав кошеня в банку і зняв це на відео (відео: YouTube)

Сьогодні, 26 липня, поліція знайшла цього хлопця і затримала для реєстрації виробництва. Його відвезли в Сокальське відділення поліції для перевірки і внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомляє Червоноградський відділ поліції на своїй сторінці в Facebook.

На фотографії правоохоронців хлопець тримає в руках кошеня, тому можна припустити, що з твариною все в порядку.

Під Львовом молодик запхав кошеня в банку: відео дуже розгнівало мережу

Поліція затримала хлопця за жорстоке поводження з тваринами (фото: facebook.com/Червоноградський відділ поліції)

У поліції також повідомили, що 20-річному жителю одного із сіл Сокальського району за скоєне загрожує максимальне покарання - обмеження волі до трьох років.

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

  • Хлопець думай головою! Якщо потрібно гострих відчуттів одягни собі на голову пакет і зав'яжи його тугіше!!!
  • Молодці! Ще до психіатра зводьте, оскільки відхилення на лице;
  • Спасибі за оперативну роботу;
  • Його посадити в банку і закатати... цікаво чи образиться... Це не людина якщо таке ставлення до тварин;
  • Заберіть у нього кошеня!!!
  • Як він доведе, що це те кошеня? Там видно, що банка закрита, кошеня важко дихало. Заберіть у нього тварин, це хвора людина.

Під Львовом молодик запхав кошеня в банку: відео дуже розгнівало мережу

Під Львовом молодик запхав кошеня в банку: відео дуже розгнівало мережу

Під Львовом молодик запхав кошеня в банку: відео дуже розгнівало мережу

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, в Одесі із зоопарку втекли мавпи і влаштували переполох у місті.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Львовская областьживотные
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся