Під Львовом молодик запхав кошеня в банку: відео дуже розгнівало мережу

Молодик запхав кошеня в банку і зняв це на відео
У Львівській області молодий хлопець вирішив розважитися і нічого розумнішого не придумав, як запхати маленького кошеняти в трилітрову банку і закрити кришкою. При цьому він зняв все це на відео, яке сильно обурило користувачів мережі.
Згодом він записав ще одне відео, і назвав інцидент з кошеням просто невдалим жартом.
Скріншот з Instagram
"Дорогі друзі, це був просто жарт, злий жарт. З котом все в порядку. Не знаю, чому воно так стало популярним. Банка не була закрита", - сказав молодий чоловік.
Хлопець запхав кошеня в банку і зняв це на відео (відео: YouTube)
Сьогодні, 26 липня, поліція знайшла цього хлопця і затримала для реєстрації виробництва. Його відвезли в Сокальське відділення поліції для перевірки і внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомляє Червоноградський відділ поліції на своїй сторінці в Facebook.
На фотографії правоохоронців хлопець тримає в руках кошеня, тому можна припустити, що з твариною все в порядку.
Поліція затримала хлопця за жорстоке поводження з тваринами (фото: facebook.com/Червоноградський відділ поліції)
У поліції також повідомили, що 20-річному жителю одного із сіл Сокальського району за скоєне загрожує максимальне покарання - обмеження волі до трьох років.
Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.
Скріншоти з Facebook
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