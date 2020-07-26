Під Львовом молодик запхав кошеня в банку: відео дуже розгнівало мережу

У Львівській області молодий хлопець вирішив розважитися і нічого розумнішого не придумав, як запхати маленького кошеняти в трилітрову банку і закрити кришкою. При цьому він зняв все це на відео, яке сильно обурило користувачів мережі.

Згодом він записав ще одне відео, і назвав інцидент з кошеням просто невдалим жартом.

Скріншот з Instagram

"Дорогі друзі, це був просто жарт, злий жарт. З котом все в порядку. Не знаю, чому воно так стало популярним. Банка не була закрита", - сказав молодий чоловік.

Хлопець запхав кошеня в банку і зняв це на відео (відео: YouTube)

Сьогодні, 26 липня, поліція знайшла цього хлопця і затримала для реєстрації виробництва. Його відвезли в Сокальське відділення поліції для перевірки і внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомляє Червоноградський відділ поліції на своїй сторінці в Facebook.

На фотографії правоохоронців хлопець тримає в руках кошеня, тому можна припустити, що з твариною все в порядку.

Поліція затримала хлопця за жорстоке поводження з тваринами (фото: facebook.com/Червоноградський відділ поліції)

У поліції також повідомили, що 20-річному жителю одного із сіл Сокальського району за скоєне загрожує максимальне покарання - обмеження волі до трьох років.

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

Хлопець думай головою! Якщо потрібно гострих відчуттів одягни собі на голову пакет і зав'яжи його тугіше!!!

Молодці! Ще до психіатра зводьте, оскільки відхилення на лице;

Спасибі за оперативну роботу;

Його посадити в банку і закатати... цікаво чи образиться... Це не людина якщо таке ставлення до тварин;

Заберіть у нього кошеня!!!

Як він доведе, що це те кошеня? Там видно, що банка закрита, кошеня важко дихало. Заберіть у нього тварин, це хвора людина.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, в Одесі із зоопарку втекли мавпи і влаштували переполох у місті.