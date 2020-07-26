Под Львовом парень запихнул котенка в банку: видео сильно разгневало сеть

Парень запихнул котенка в банку и снял это на видео
Во Львовской области молодой парень решил развлечься и ничего умнее не придумал, как запихнуть маленького котенка в трехлитровую банку и закрыть крышкой. При этом он снял все это на видео, которое сильно возмутило пользователей сети.
Впоследствии он записал еще одно видео, и назвал инцидент с котенком просто неудачной шуткой.
Скриншот с Instagram
"Дорогие друзья, это была просто шутка, злая шутка. С котом все в порядке. Не знаю, почему оно так стало популярным. Банка не была закрыта", - сказал молодой человек.
Парень запихнул котенка в банку и снял это на видео (видео: YouTube)
Сегодня, 26 июля, полиция нашла этого парня и задержала для регистрации производства. Его отвезли в Сокальское отделения полиции для проверки и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает Червоноградский отдел полиции на своей странице в Facebook.
На фотографии правоохранителей парень держит в руках котенка, поэтому можно предположить, что с животным все в порядке.
Полиция задержала парня за жестокое обращение с животными (фото: facebook.com/Червоноградский отдел полиции)
В полиции также сообщили, что 20-летнему жителю одного из сел Сокальского района за содеянное грозит максимальное наказание - ограничение свободы до трех лет.
Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.
Скриншоты с Facebook
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