Под Львовом парень запихнул котенка в банку: видео сильно разгневало сеть

Во Львовской области молодой парень решил развлечься и ничего умнее не придумал, как запихнуть маленького котенка в трехлитровую банку и закрыть крышкой. При этом он снял все это на видео, которое сильно возмутило пользователей сети.

Впоследствии он записал еще одно видео, и назвал инцидент с котенком просто неудачной шуткой.

Скриншот с Instagram

"Дорогие друзья, это была просто шутка, злая шутка. С котом все в порядке. Не знаю, почему оно так стало популярным. Банка не была закрыта", - сказал молодой человек.

Парень запихнул котенка в банку и снял это на видео (видео: YouTube)

Сегодня, 26 июля, полиция нашла этого парня и задержала для регистрации производства. Его отвезли в Сокальское отделения полиции для проверки и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает Червоноградский отдел полиции на своей странице в Facebook.

На фотографии правоохранителей парень держит в руках котенка, поэтому можно предположить, что с животным все в порядке.

Полиция задержала парня за жестокое обращение с животными (фото: facebook.com/Червоноградский отдел полиции)

В полиции также сообщили, что 20-летнему жителю одного из сел Сокальского района за содеянное грозит максимальное наказание - ограничение свободы до трех лет.

Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.

Парень думай головой! Если нужно острых ощущений надень себе на голову пакет и завяжи его потуже!!!

Молодцы! Еще к психиатру сводите, так отклонения на лицо;

Спасибо за оперативную работу;

Его посадить в банку и закатать... интересно обидится ли... Это не человек если такое отношение к животным;

Заберите у него котенка!!!

Как он докажет, что это тот котенок? Там видно, что банка закрыта, котенок трудно дышал. Заберите у него животных, это больной человек.

Скриншоты с Facebook

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