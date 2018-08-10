В Львіській області 19-річна мати вигнала чотирьохрічного сина на вулицю, бо заважав пиячити

Колаж РБК-Україна

Хлопчика забрали до дитячого притулку

В Червонограді Львівській області 19-річна горе-мати вигнала за двері чотирьохрічного сина, бо він заважав пиячити. Про це передає zik.

Зараз маленький Артем перебуває в дитячому притулку, куди його забрали працівники соцслужб. Хлопчика знайшли на вулиці старші діти, а прихистила жінка, яка боїться називати своє ім'я.

Вона підібрала голодну дитину, нагодувала її і повідомила соцслужби.

"Коли хлопчик хотів у туалет, його привели під двері діти, а мама його вдарила і випхала. Вони два дні водили його у тому дворі, вони його вдягнули, носили йому їсти, принесли одіяло, бо казали, що спав у під’їзді на ганчірці під дверима", - каже жінка.

Правоохоронці вияснили, що горе-мати – Любов Малиновська, яка приїхала в місто із сусіднього села. Жінка випивала зі своїм знайомим у квартирі, а дитину просто виштовхала на вулицю.

"Дитину буде обстежувати психолог. Ми возимо його до психотерапевта, і таким дітям обов’язково надається допомога – педагогічна корекція, психологічна і якщо треба – тоді і медична", – розповіла директор дитячого притулку Світлана Гаврилюк.

В притулку зазначають, що дитина навіть не згадує про маму, добре їсть та почуває себе нормально. Мати так і не забрала хлопчика та навіть не навідала його в притулку.

В соцслужбі оправдуються, що раніше Малиновська не перебувала на обліку. Обіцяють, що дитину повернуть лише тоді, коли мати змінить свою поведінку.

"Сокальська служба вже знає всі питання. Все тримають на контролі, як тільки мати з’явиться, відразу вирішиться питання, чи потрібно позбавляти її батьківських прав", – пояснив заступник начальника Служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Роман Хлопецький.

Відео: Мати вигнала дитину на вулицю (youtube.com/Телеканал ZIK)

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