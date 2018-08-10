В Львовской области мать выгнала четырехлетнего сына на улицу, потому что мешал пьянствовать

Коллаж РБК-Украина

Мальчика забрали в детский приют

В Червонограде Львовской области 19-летняя горе-мать выгнала за дверь четырехлетнего сына, потому что он мешал ей пьянствовать. Об этом передает zik.

Сейчас маленький Артем находится в детском приюте, куда его забрали сотрудники соцслужб. Мальчика нашли на улице старшие дети, а приютила женщина, которая боится называть свое имя.

Она подобрала голодного ребенка, накормила егг и сообщила соцслужбы.

"Когда мальчик хотел в туалет, его привели под дверь дети, а мама ударила его и вытолкнула. Они два дня водили его в том дворе, они его одели, носили ему еду, принесли одеяло, потому что говорили, что он спал в подъезде на тряпочке под дверью", - говорит женщина.

Правоохранители выяснили, что горе-мать – Любовь Малиновская, которая приехала в город из соседнего села. Женщина выпивала со своим знакомым в квартире, а ребенка просто вытолкала на улицу.

"Ребенка будет обследовать психолог. Мы возим его к психотерапевту, и таким детям обязательно предоставляется помощь – педагогическая коррекция, психологическая и если надо – тогда и медицинская", – рассказала директор детского приюта Светлана Гаврилюк.

В приюте отмечают, что ребенок даже не вспоминает про маму, хорошо кушает и чувствует себя нормально. Мать так и не забрала мальчика и даже не навестила его в приюте.

В соцслужбе оправдуються, что раньше Малиновская не находилась на учете. Обещают, что ребенка вернут только тогда, когда мать изменит свое поведение.

"Сокальская служба уже знает все вопросы. Все держат на контроле, как только мать появится, сразу решится вопрос, нужно ли лишать ее родительских прав", – пояснил заместитель начальника Службы по делам детей Львовской облгосадминистрации Роман Хлопецький.

Видео: Мать выгнала ребенка на улицу (youtube.com/Телеканал ZIK)

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