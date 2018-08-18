"Марш рівності" в Одесі: для створення порядку залучили 800 правоохоронців (відео)

Фото: Одеський "Марш рівності" (ukrinform.ua/Ляшонок Ніна)

Охорона безпеки громадян проводилася за скандинавською системою

В Україні відбувся черговий "Марш рівності", на цей раз в Одесі. Перед початком якого, на учасників напали. На охорону процесії було задіяно 800 співробітників правоохоронних органів, у тому числі і бійці батальйону поліції особливого призначення. Про це повідомляє Поліція Одеської області на своїй сторінці Facebook.

Скріншот публікації (facebook.com/gunp.odessa)

в Одесі поліція забезпечила безпеку учасників «Маршу рівності» ... На забезпечення публічного порядку та безпеки учасників акції було задіяно понад 800 правоохоронців, у тому числі бійці батальйону поліції особливого призначення, нацгвардійці, патрульна поліція та відділи і відділення поліції міста Одеси. «Охорона публічної безпеки громадян і порядку проводилася за скандинавською системою, яка вже неодноразово показала себе максимально дієвою. Колону учасників заходу супроводжували в основному підрозділи превентивної комунікації, так звана поліції діалогу. У випадку радикальних дій по відношенню до учасників заходу резерви нацгвардійців та спецпризначенців готові були вступити до охорони вказаних осіб. Завдяки злагодженим діям поліції потреби у цьому не виникло: грубих порушень правопорядку не було», - зазначив начальник УПД ГУНП в Одеській області Іван Іщенко. Фото за посиланням https://fex.net/481247258213 Посилання на відео на "YouTube" https://www.youtube.com/watch?v=TcMmJF-CNG0 Опубліковано Поліція Одеської області Субота, 18 серпня 2018 р.

Відео: 800 правоохоронців охороняли одеський "Марш рівності" (facebook.com/gunp.odessa)

Іван Іщенко, начальник Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції (УПД ГУНП) в Одеській області, прокоментував цей захід і заявив:

"Охорона публічної безпеки громадян і порядку проводилася за скандинавської системи, яка вже не раз показала себе максимально ефективної. Колону учасників заходу супроводжували в основному співробітники превентивної комунікації, так звана "поліція діалогу". У разі радикальних дій по відношенню до учасників заходу резерви нацгвардейцев і спецназначений готові були приступити до охорони зазначених осіб".

Фото: "Марш рівності" в Одесі (укрінформ.ua/Ляшонок Ніна)

За його словами, завдяки злагодженим діям працівників правоохоронних органів марш "рівності" пройшов спокійно та без серйозних порушень з боку натовпу.

Відео: Затримані двоє чоловіків за хуліганські дії в центрі міста (youtube.com/Полиция Одеської області)

Нагадаємо, на Київпрайд принесли непристойну скульптуру Путіна. Також, раніше начальник ГУ НП підвів підсумки проведення "Маршу рівності" в столиці.

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Відео: (video.rbc.ua)